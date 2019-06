Adriana Bahmuţeanu, transformare șoc! „Este un trend” – Video

Adriana Bahmuţeanu a făcut o transformare șoc, joi, pentru a veni în platoul „Xtra Night Show”. Vedeta a purtat o perucă albastră, scurtă.

„Perucile se poartă. E un trend de câțiva ani, iar ținuta mea este pentru un eveniment cocktail de vară, de seară”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Ea a precizat că este mândră că la vârsta ei nu are injecții în față.

„Eu mi-aș dori să ajung babă, la 80 și ceva de ani. Eu mi-aș dori să ajung la acea vârstă. Și să fiu sănătoasă”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Vedeta a precizat că are o obsesie cu dantura și că va avea curând nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a rezolva o problemă.

„Eu sunt mândră. Nu am injecții în față la vârsta mea. Eu cu dantura am o obsesie. Dacă am cea mai mică problemă cu dinții, nu dorm noaptea”, a spus ea.

