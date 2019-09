Angelica Cadar face acuzaţii grave la adresa lui Călin Geambaşu: "Au fost şi agresiuni din partea lui!"

În martie 2018, Călin Geambaşu şi Angelica Cadar pozau într-o familie fericită. Acum, după o perioadă plină de scandaluri şi procese, fosta logodnică a lui Călin Geambaşu s-a hotărât să vorbească despre coşmarul care nu s-a încheiat nici acum.

„Cătălin a declarat pe Facebook și noi am fost în situația în care am spus ok, nu mai putem fi într-o relație. El a declarat și pe pagina lui de Facebook că nu mai suntem împreună și că totuși suntem împreună pentru copil, dar că nu mai suntem un cuplu.”

Amândoi au căzut de comun acord că vor rămâne împreună pentru creșterea corectă a copilului, acesta având nevoie și de mamă și de tată. Cei doi trebuiau să formeze un cuplu până în momentul în care copilul împlinea vârsta de 14 ani.

Fosta logodnică recunoaște că a fost agresată de către solitst.

„Să spunem că nu e o bătaie așa cum vedem în filme sau la televizor, dar agresiuni au fost, nu a trebuit să ajung la spital. Agresiunile au fost în ultima perioadă, nu am fost agresată de la început.”

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!