Alex Abagiu a dat cărțile pe față, în direct! Motivul real din spatele conflictului cu Radu Vlăduț, în „Asia Express”, sezonul 3. „Eram nervos pe mine, iar la el mă supăra un lucru!” VIDEO

„Ne-a ajuns și pe noi oboseala, frustrarea – erau condiții foarte grele. N-ai cum! Nu știu ce s-a întâmplat nici cu Alexandru, că odată ce am trecut în Taiwan, Alex și-a schimbat atitudinea”, a spus, mai întâi, Radu Vlăduț.

„Noi eram extrem de obosiți, cu cele mai multe curse pentru ultima șansă. Pentru mine, partea asiatică nu era deloc o surpriză. Cumulat, am stat cam un an în Japonia și am călătorit mult în zonele respective. Eram nervos pe mine. Eu știam cuvinte în limba chineză, dar nu mi le mai aduceam aminte”, a explicat și Alex Abagiu.

Au fost, însă, și alte probleme. Alex Abagiu a dezvăluit ce îl supăra la coechipierul lui.

„Au fost multe momente în care și eu aveam nevoi fiziologice, dar mă abțineam. Asta mă enerva, că eu pot să fac rabat de la toate astea, pentru a beneficia în cursă, și Radu nu făcea asta. De aici, probabil, porneau frustrările mele”, a spus el.