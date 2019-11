Dramă pentru Andreea Bălan! A ajuns de urgență la spital! „Am țipat! În șapte minute am simțit că îmi trece toată viața prin fața ochilor”  

A venit SMURD-ul după 10 minute iar de data asta copila a fost dusă la spitalul Grigore Alexanedrescu.

Fata a fost supusă mai multor examinări dar nu s-a constata că ar fi înghiţit ceva. Medicii au descoperit, însă, că fetiţa avea o amigdală extrem de inflamată, mărită foarte rău. După o noapte de tratament în spital acum e acasă.

„Cine nu are copii nu înțelege! Ce am simțit atunci n-am mai simțit niciodată, nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani. Am țipat, am răgnit să deschidă ușile! Când am ajuns, mama era albă ca varul și tremura. Am plâns amândoi (ea și soțul ei, n.r.). În șapte minute am simțit că îmi trece toată viața prin fața ochilor”, a povestit Andreea Bălan, la „Xtra Night Show”.

Clara are șapte luni, iar la naşterea ei Andreea Bălan a făcut embolie şi stop cardio respirator. Artista a fost operată de patru ori pentru că nu reuşeau să-i scoată definitiv lichidul din abdomen.