Dezvăluiri incredibile la Xtra Night Show! Kamara face videochat?! Mărturisiri făcute de un martor:”Am văzut când Oana a venit cu el la interviu!” Cum a reacționat artistul

Noi detalii au ieșit la iveală despre Kamara și soția lui, Oana, care face videochat. O persoană a cărei identitate n-a fost dezvăluită a povestit că artistul a fost cu partenera lui la un interviu.

”În urmă cu aproximativ 1 an, am fost martoră la faptul că Oana și Kamara au venit la acel studio de videochat, unde lucrează ea în prezent, pentru un interviu. Spun asta deoarece l-am auzit pe Kamara, aseară în emisiune, susţinând faptul că el a aflat întâmplător că soţia lui lucrează la studioul de videochat. Eu vreau să înţeleagă toată lumea că acest Kamara a fost cu ea de mânuţă la interviu. Adică nu am auzit discuţii: "Eu am adus-o, eu vreau să facă videochat", dar ceea ce este clar şi ceea ce pot să susţin eu este că ei au venit împreună la acest studio de videochat. La interviu”, a spus un martor.

Cum a reacționat artistul la auzul acestor acuzații, aflați din videoclipul de mai sus.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

➡️ Intră pe Antena Play https://goo.gl/RbVXXT şi poţ să urmăreşti online toate ediţiile XTRA Night Show integral. De pe smartphone, tabletă sau computer emisiunea poate fi urmărită şi LIVE. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!