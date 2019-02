Mara Bănică, dezvăluiri despre problemele de sănătate: ”Mă dureau îngrozitor! Parcă îmi intra un cuțit la fiecare pas!”

A slăbit nu mai puțin de 18 kilograme și când totul părea să-i meargă ca pe roate, Mara Bănică a început să se confrunte cu dureri atroce.

Invitată la Xtra Night Show, aceasta a vorbit că suferă de reumatism, care determină apariția unor dureri groaznice.

”La mine a debutat acum doi ani. La început nu mi-am dat seama. Am făcut Revelionul în Thailanda și am plecat când era zăpadă și frig. Am ajuns acolo după ce am schimbat trei avioane, obosită. M-am băgat în pat. A doua zi, dimineață, am vrut să mă dau jos din pat pe o parte și n-am mai putut să mă dau. Mă dureau genunchii și coatele îngrozitor. Noi am zis că e diferența de temperatură, șocul resimțit de organism. Am luat vreo trei-patru anti-inflamatoare, m-a mai lăsat din dureri. N-am băgat de seamă.

Anul ăsta când am fost în Mexic, chiar mă pregătisem. Nimic. Mă întorc în țară, mă iau durerile. Luni, m-am trezit de dimineață, am venit la platou... șchiopătam, nu mai puteam să merg. Parcă îmi intra un cuțit la fiecare pas pe care îl făceam”, a precizat Mara Bănică, la „Xtra Night Show”.

