Ispitele Nicoleta și Bianca de la Insula Iubirii, conflict aprins! „Ea nu a înțeles. M-a amenințat”

Nicoleta Dragne, ispita la „Insula Iubirii", a povestit, în direct, la „Xtra Night Show”, motivul pentru care a avut un conflict cu ispita Bianca Pop.

„Am avut o mică altercație, pentru că eu am făcut un story pe care ea nu l-a înțeles. Eu am spus că lucrurile materiale nu au valoare pentru mine. Le spuneam fetelor care mă urmăresc să nu fie invidioase când văd la televizor o fată care are de toate sau care pare că are de toate. Iar ea din asta a înțeles că materialele făcute de ea la televizor nu au valoare. Nu avea nicio legătură cu persoana ei”, a povestit ispita Nicoleta.

„M-a amenințat acolo un pic. Și, din păcate, asta a fost. S-a rezolvat. Eu cred că la Rahova este loc pentru toată lumea”, a mai spus ea.

Ispita Nicoleta a precizat că la ea amenințările nu funcționează și că mama ei este avocat, dar și că ea își va da licența în domeniu luna viitoare.

