Umilinţele la care a fost supusă Angelica Cadar! "Mângâi poza de pe telefon cu copilul meu, care doarme, ca să-l simt alături!"

În martie 2018, Călin Geambaşu şi Angelica Cadar pozau într-o familie fericită. Acum, după o perioadă plină de scandaluri şi procese, fosta logodnică a lui Călin Geambaşu s-a hotărât să vorbească despre coşmarul care nu s-a încheiat nici acum.

„Au fost foarte multe discuții în prezența copilului, au fost foarte multe discuții neplăcute. La modul că oricine poate să îți fie mamă, că Angi( mama) este doar mama biologică.”

Solistul susține că fosta logodnică și-a abandonat copilul.

„Îi dădea exemplu fosta soție care ar fi mult mai potrivită decât mine, astea sunt niște exemple. S-a pus problema despărțirii și Călin l-a chemat pe copil și i-a spus că au decis, Angi va pleca cu ce are pe ea, acum. Am zis nu, atâta timp cât eu am buletinul pe casa asta, nu plec acum și fără să lucrurile mele personale. Atunci a considerat că poate merge la poliție să mă scoată din domiciliu.”

Nu își poate atinge copilul înainte de culcare, așa că săruta fotografiile cu el.

„Ca mamă să îți pupi copilul înainte să îl culci, când tu știi că dimineață vei pleca, nu vă pot spune. I-am făcut poze lui David atunci în toate formele posibile și am zis noaptea când mă culc am poza când el doarme și îl mângâi și măresc profilul ca să îl pup și să îl simt alături.

