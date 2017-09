Alexandra de la "Insula Iubirii" spune adevărul despre momentul în care a decis să se despartă de Aurel: "Mi-am luat adio. Am avut un moment de rătăcire"

Alexandra şi Aurel au fost, fără urme de îndoială, unii dintre cei mai îndrăgiţi concurenţi iar fanii încă le urmăresc fiecare mişcare. După idila cu Maria, tânăra din Bucureşti a decis să pună capăt relaţiei cu cel care o înşelase de atâtea ori în cei doi ani de relaţie

De curând, Alexandra a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbeşte despre unul dintre cele mai frumoase şi dureroase momente de pe "Insula Iubirii - Temptation Island".

"În acea zi mi-am luat rămas bun de la mine! De la ceea ce eram. M-am luat adio de la toate gândurile triste.Mi-am luat adio de la toate persoanele false care m-au tratat cu indiferenţă, dar totuşi am continuat să le caut. Atunci, am lăsat în urma trecutul şi priveam încrezătoare spre viitor. Mi-am luat sufletul în braţe şi l-am vindecat de toate rănile. Am fost şi sunt o persoană puternică care a avut un moment de rătăcire la un moment dat. Am ridicat capul sus, mi-am şters singura lacrimile şi mi-am continuat drumul. ŢELUL MEU??? Să nu irosesc nicio clipă de fericire! Nu a fost un simplu salt cu paraşuta, a fost SALTUL SPRE O ALTĂ VIAŢĂ!", a scris fosta concurentă.

