Ce trebuie să știi dacă vrei să-ți iei copilul în călătorie, pe croazieră. Cinci sfaturi

De-abia îi aducem pe lume, îi iubim, și nu ne vine să plecăm în vacanțe fără ei. Despre copii este vorba. Suntem la punct cu toate detaliile: bagaje, haine, bilete, biberonul, totul! Mai puțin, însă, despre ce ne este permis pe avion sau pe o croazieră, de pildă.

Înainte de a urca la bord cu copilul, este important să știți câteva detalii, pentru a vă asigura că navigați fără niciun fel de probleme:

1. Nu poți să iei un copil sub șase luni pe majoritatea croazierelor. Trebuie să aștepți până când are un an, pentru anumite destinații.

2. Copilul nu are voie să intre în piscină cu scutecele.

3. Cădițele nu sunt standard în toate cabinele. Informați-vă despre cabine, înainte de a face rezervarea.

4. Majoritatea croazierelor oferă paturi portabile, dar trebuie să le rezervați în avans.

5. Unele linii de croazieră vă vor permite să comandați scutece și șervețele; Luați în considerare acest lucru dacă zburați în port cu copilul

Sursa, parent.com