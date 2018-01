2018, anul ŞAORMEI de oaie. Ministrul Petre Daea va duce carnea sa preferată în fast-food-uri şi restaurante

2018 va fi anul shaormei de oaie. Ministrul Petre Daea va duce carnea sa preferată în fast-food-uri şi restaurante, în speranţa că-i va convinge pe români să mănânce mai multă oaie. Şi carnea de capră este o alternativă.

În shaorma cu de toate, Daea vrea ca oaia să nu lipsească. Aşa speră ministrul să le deschidă românilor apetitul pentru carnea sa preferată.

Pentru 2018, ministrul Agriculturii are un plan şi pentru carnea de capră. Filosofia demnitarului merge mai departe. După modelul "oaia e o statuie vie", şi capra are rostul ei. "Capra se împacă bine cu oaia şi împreună fac curăţenie în vârful muntelui. Acum n-o să le bag în bucătărie pe toate că n-am unde, dar în sufletul meu sunt toate".

Pe lângă oaie şi capră, anul 2018 va sta şi sub semnul porcului de rasă cu mare valoare. Fermierii ar putea primi gratuit între doi şi zece porci din rasele Mangaliţa şi Barna. Ministrul a pregătit deja actul normativ şi spune că i-l va prezenta premierului în următoarea şedinţă de guvern.