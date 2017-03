Unul dintre cei mai iubiți concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu” face dezvăluiri incendiare: „M-am drogat cu LSD și am crezut că înnebunesc!”

A câștigat „Mireasă pentru fiul meu” și împreună cu partenera sa de la acea vreme au devenit unul dintre cele mai iubite cupluri care au trecut vreodată pragul casei show-ului matrimonial.

Raymond Untu, fostul iubit al Constantinei a vorbit deschis despre viciile sale într-un „live” pe contul său de Facebook. Unul dintre cele mai interesante și totodată șocante episoade ale povestirii sale este legat de experiența pe care Ray a avut-o cu drogurile. Fostul concurent de la „Mireasă pentru fiul meu” a povestit cu lux de amănunte senzațiile pe care le-a trăit după o doză de LSD: „Eram într-un club și cineva mi-a pasat cartonașul și mi-a zis că dacă doresc o senzație ușoară să-l pun în spatele urechii, dacă vreau ceva cu adevărat tare să-l pun sub limbă. Evident, am ales a doua variantă. La început nu am simțit nimic, dar după câteva zeci de minute m-am uitat către prietenul cu care venisem și am văzut un cap de maimuță. Am râs ca un nebun și am ieșit afară. Acolo m-am simțit foarte rău. Am vrut să schem ambulanța, dar până la urmă am fost liniștit de un alt amic, care mi-a zis că în 12 ore efectul o să treacă. De-atunci, am renunțat aproape de definitiv”

