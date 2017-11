Zeci de mii de elevi din România vor primi 180 de lei pe lună! A fost publicată lista cu NUMELE celor car vor LUA BANII!

Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, in anul scolar 2017-2018, in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu". Suma alocata pentru fiecare elev este 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Beneficiari ai programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat in ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela, in cazul respectarii conditiei de venit. Sprijinul financiar se acorda pe baza de cerere formulata de elev, cerere care va fi insotita de acte doveditoare privind venitul brut luna pe membru de familie.