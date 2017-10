Tatăl românului rănit în atacul de la Las Vegas, noi detalii despre starea în care se află fiul său: "Luca a fost împușcat. Lucra ca barman la concert"

Un român se află printre cei peste 500 de răniţi ai atacului armat din Las Vegas. Tatăl lui Luca Iclodean a intrat în direct în emisiunea Sinteza Zilei și a oferit noi detalii despre starea de sănătate în care se află fiul său.

„Vreau să vă mulțumesc, nu m-am așteptat ca atâta lume să fie alături de noi. În momentul de față este la terapie intensivă. (...) Doctorul a spus că a avut un singur glonț, a mai avut o rană la umăr, posibil să fi ricoșat. A intrat în plămânul stâng, a coborât până în plămânul drept. A rămas acolo. Doctorul a spus astăzi că trebuie să se asigure că nu există ceva la inimă. Este stabilizat la terapie intensivă, respiră printr-un tub. Încearcă diseară să i-l scoată. Este în afara oricărui pericol.

Noi am fost liberi, am stat afară, pe la 11 m-a sunat mama lui, fosta mea soție. Ea mi-a spus că Luca a fost împușcat. El a lucrat la concert, e barman. A lucrat în spate, într-o zonă luminată. O fată care lucra cu el, ea a chemat salvarea. Am vorbit cu ea și l-am auzit pe Luca. El îi spunea să ne spună că e bine. (...) I-a tăiat o treime din plămân”, a declarat Traian, tatăl lui Luca.