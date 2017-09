FOTO: Incidente la un meci important din Europa League! Duelul Arsenal - Koln, amânat. Poliția a intervenit în jurul stadionului Emirates

Seară cu probleme de securitate în Europa League. Meciul Arsenal - FC Koln, contând pentru etapa I din Grupa H, a fost decalat cu o oră din cauza unor probleme cu fanii germani.

Conform primelor informații, măsura a fost luată ca urmare a incidentelor provocate de fanii celor de la FC Koln în jurul stadionului Emirates. Aceștia au intrat în conflict cu forțele de ordine și au împiedicat pătrunderea fanilor englezi pe stadion.

La această oră, stadionul Emirates este gol, deși meciul era programat să înceapă în mai puțin de 30 de minute (22:05).

Match delayed by an hour - fans had only just started making their way in pic.twitter.com/HddCjuT0qJ — James Benge (@jamesbenge) 14 septembrie 2017

Police on horseback outside the away section. Fairly calm at the moment. Some fans being held back as crowd control measure. pic.twitter.com/wcJVe3o5Ig — James Olley (@JamesOlley) 14 septembrie 2017

Dacă poliția engleză va reuși să liniștească spiritele, meciul va începe la ora 23:05 (ora locală 09:05 pm)

BREAKING: Kickoff in the Europa League game between Arsenal and FC Koln is delayed to 9pm. #EuropaLeague pic.twitter.com/tt3T2LRLdR — ELINGO NEWS (@elingonews) September 14, 2017

Echipele de start:

Arsenal XI: Ospina; Holding, Mertesacker, Monreal; Bellerin, Iwobi, Elneny, Maitland-Niles; Walcott, Giroud, Sanchez

FC Koln XI: Horn; Klunter, Mere, Heintz, Rausch; Lehmann; Zoller, Hoger, Hector, Bittencourt; Cordoba