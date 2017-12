OFICIAL! Fostul Balon de Aur, George Weah, a fost votat preşedinte al Liberiei! Victorie zdrobitoare pentru legenda lui AC Milan

Ajuns la 51 de ani, Weah l-a învins pe contracandidatul său, Joseph Boakai, 73 de ani, cu un scor categoric. Conform Comisiei Naționale a Electorilor din Liberia, după numărarea a peste 98% din voturile valabil exprimate, Weah a obținut 61,5% din sufragii, față de doar 38,5% cât a obținut rivalul său.

Votat cel mai bun fotbalist al lumii în 1995, în ancheta celebrei reviste "France Football", Weah s-a aflat la a doua tentativă de a obţine cea mai înaltă funcţie a ţării sale. În 2005 a fost învins în alegeri de Ellen Johnson Sirleaf (41-59%), prima femeie din istoria Africii ajunsă şef de stat. Aceasta a condus Liberia timp de 12 ani.

La scurt timp după aflarea rezultatelor, Weah a ieșit public cu un mesaj de mulțumire către cetățenii din Liberia: ”Cetățeni liberieni, simt din adâncul sufletului emoția întregii națiuni! Realizez importanța și responsabilitea imensă pe care le-am primit azi. Schimbarea este în desfășurare”, a scris Weah pe Twitter.

O altă legendă a Africii, Didier Drogba, a fost primul jucător care l-a felicitate pe Weah.

It is indeed!!!!!! Félicitations Mr Georges https://t.co/SuHWhyX6Sy