Simona Halep - Naomi Osaka, meciul meciurilor pentru liderul WTA! Dimineață tensionată pentru fanii tenisului din România

Simona Halep își continuă drumul către primul Grand Slam din carieră. După 10 victorii în 10 meciuri jucate în 2018, liderul WTA joacă dimineață, la Melbourne, pentru egalarea celei mai bune performanțe din carieră în Australia: un sfert de finală (2014, 2015). Obstacolul în calea acestei realizări se numește Naomi Osaka, o jucătoare de 20 de ani din Japonia care caută explozia în circuitul WTA.

Simona Halep se prezintă la meciul cu Osaka din postura unei jucătoare venite dintr-o adevărată luptă. În turul III de la Australian Open, liderul mondial a avut un meci de 48 de game-uri și aproape patru ore cu Lauren Davis, o jucătoare mică, dar cu ambiție uriașă în meciul din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Peste câteva ore, între Halep și Osaka va avea loc episodul 3 al duelurilor celor două de până acum în circuitul WTA. Simona conduce cu 2-0, după două dueluri anterioare destul de dificile. De fiecare dată, Halep a învins după meciuri de trei seturi: în turul 3 de la Roland Garros 2016 (4-6, 6-2, 6-3) şi în turul 2 la Miami 2017 (6-4, 2-6, 6-3).

Meciul HALEP - OSAKA va începe luni dimineața, nu mai devreme de ora 08:00 (ora României).

Parcursul celor două jucătoare până în optimile de finală:

Halep:

turul 1, Simona Halep - Destanee Aiava 7-6, 6-1

turul 2, Simona Halep-Eugenie Bouchard 6-2, 6-2

turul 3, Simona Halep Lauren Davis 4-6, 6-4, 15-13

Osaka:

turul 1, Naomi Osaka-Kristina Kukova 7-5, 6-2

turul 2, Naomi Osaka-Elina Vesnina 7-6, 6-2

turul 3, Naomi Osaka-Ashleigh Barty 6-4, 6-2

Rezultatul final al meciului va avea strânsă legătură cu forma fizică a Simonei. Liderul mondial a avut parte de un meci maraton cu Lauren Davis. A învins-o pe americancă după 3 ore şi 45 de minute. Asta după ce în turul inaugural cu Destanee Aiava suferise o accidentare destul de gravă la gleznă.

Casele de pariuri îi dau șanse tot mai mari jucătoarei din Japonia. Dacă sâmbătă aveam cote de 1,30 la 3,10 pentru Simona, ecartul s-a micșorat în ultimele ore. Oboseala și accidentarea liderului WTA au făcut ca pariorii să se îndrepte și spre ousidera din acest meci. Cotele de la acesta oră arată astfel: 1,55 victorie Halep la 2,60 victorie Osaka.

Nu va fi prima oară când Simona Halep joacă un meci important după un ”thriller”. Odată cu anul 2013, când a explodat în lumea bună a tenisului, Halep a intrat în hora marilor meciuri din circuitul WTA. În această jumătate de deceniu, Halep are la activ câteva meciuri de pomină, presărate cu dramatism și curaj duse la extrem. Să vedem câteva dintre acestea, dar, mai important, să vedem cum a reacționat Simona după ele.

Turneul de care se leagă ascensiunea Simonei Halep în vârful tenisului este cel de la Roma din urmă cu 5 ani. Pe atunci o jucătoare care nu intra în top 50 WTA, fiind doar pe 64, Simona făcea o figură de excepție în Italia. Pe lista jucătoarelor de top care s-au transformat în victimele Simonei Halep în acea săptămână de la Roma s-au înscris nume mari din tenis, precum Daniela Hantuchova, Svetlana Kuznetsova, Agnieszka Radwanska, Roberta Vinci și Jelena Jankovic.

În ”sfertul” cu Jankovic, Simona a fost implicată într-un thriller pe care iubitorii tenisului nu-l pot uita. De la scorul de 4-6, 6-0, 0-3, Simona a forțat și a câștigat! Trimis în decisiv, meciul Halep - Jankovic de atunci părea să se încheie cu Jelena Jankovic în rolul călăului, aceasta reușind repede două breakuri și era gata să servească pentru un 4-0 aproape hotărâtor. Din acel moment ceva s-a întâmplat. A fost acel ”ceva” care apare în sportul românesc o dată la un deceniu sau poate chiar mai rar. Dacă 99,9% dintre români ar fi cedat la 0-3, Simona Halep s-a încăpățânat să creadă în forțele ei, deși era istovită de puteri, după o săptămână de-a dreptul fabuloasă, și a egalat scorul la 3. Din acel moment Halep a trecut la timona partidei, a revenit, a egalat la 5, și-a câștigat serviciul la 6-5 și a așteptat serviciul sârboaicei pentru a da lovitura. Iar lovitura a venit. După 15-40 și o minge controversată, Simona și-a menținut concentrarea și a fructificat ultima minge de meci, 7-5!

-După revenirea cu Jankovic, Halep a pierdut clar semifinala cu Serena Williams, scor 3-6, 0-6.

Tot în 2013, Simona Halep a câștigat primul său turneu WTA, la Nurnberg. Până să pună mâna pe trofeu, românca a avut un meci asemănător cu cel jucat contra lui Lauren Davis. Dacă la Roma a avut puterea să revină în fața Jelenei Jankovic de la 0-3 în decisiv, la Nurnberg Simona a renăscut precum Pasărea Phoenix. Încă de atunci, jucătoarea din România câștiga respectul a milioane de fani ai tenisului prin atitudinea ei. Despre ce este vorba ? La capătul a două ore de joc, jucătoarea din România s-a impus în trei seturi, 6-3, 0-6, 6-2, în fața cehoaicei Lucie Safarova, și s-a calificat în cea de-a patra finală din carieră. Victoria a venit în condițiile unei accidentări foarte urâte.

În primul set, la scorul de 2-2, Halep a încercat să scoată o minge a cehoaice, însă a călcat foarte urât. În lacrimi și cu piciorul umflat, Simona dădea senzația că este OUT nu numai de la acest turneu, ci pentru o foarte lungă perioadă. După minute bune de îngrijiri medicale, cu piciorul umflat bandajat și cu urme de lacrimi în ochi, Simona s-a întors pe zgură, acolo unde Safarova era nerăbdătoare să-i dea lovitura de grație. Ei bine, în loc de un galop al cehoaicei, a fost un răspuns de orgoliu al Simonei, care s-a impus în primul set cu 6-3. Galopul de care aminteam mai devreme avea să vină în setul secund, unul pe care Safarova l-a câștigat în doar 30 de minute cu un sec 6-0. Din acel moment, nimeni n-o mai vedea pe Halep revenind…nimeni în afară de ea. Spre uimirea tuturor, acel 0-6 fusese doar un răgaz luat de Simona înainte de asaltul spre a patra finală din carieră. După șapte game-uri pierdute la rând, jucătoarea noastră s-a transformat în acea Halep de la Roma, a revenit în joc și în setul decisiv, iar de la 2-2 nu i-a mai dat nicio șansă cehoaicei, impunându-se cu un 6-2 pe cât de surprinzător și meritat, pe atât de admirabil și de felicitat.

-Pentru Halep a urmat o finală cu Andrea Petkovic, în care s-a impus categoric, scor 6-3, 6-3. După aproape o oră și jumătate de joc, Simona o învingea pe germancă și își trecea în palmares primul titlu din carieră în circuitul WTA.

Derulăm pe repede înainte și ajungem în 2017, la Roland Garros. În ”sferturile” turneului său favorit, Simona Halep (cap de serie 3) s-a calificat pentru a doua oară în carieră în semifinalele de la Roland Garros, iar această prezență în penultimul act a venit după o victorie uriașă, 3-6, 7-6, 6-0, contra Elinei Svitolina

Halep a fost condusă cu 6-3, 5-1 de Svitolina, însă din acel moment a avut o revenire fabuloasă. A câștigat cinci game-uri consecutive și a trimis setul secund în tie-break, unul pe care l-a câștigat cu 8-6. În decisiv, Halep a fost pe val din punct de vedere moral, iar Svitolina a greşit tot mai mult, astfel că Simona a făcut game după game, câştigând net, cu 6-0.

-După șocul cu Svitolina, Simona Halep s-a pus repede pe picioare la capitolul fizic și s-a calificat pentru a doua oară în carieră, în finala de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Karolina Pliskova, cu 6-4 3-6 6-3, într-o semifinală care s-a întins pe durata a două ore.

Alte thrillere din care Simona Halep a ieșit cu bine:

Simona Halep 2-6, 7-5, 6-4 vs. Jelena Jankovic (21 WTA), Indian Wells 2015, finala

În urmă cu trei ani, Simona câștiga dramatic primul titlu de categorie Premier Mandatory. Simona a învins-o pe Jelena Jankovic după o partidă în care românca si-a cedat de noua ori serviciul, dar în care a luptat din toate forțele, la fel ca la Roma. Sârboaica a servit pentru trofeu la scorul de 6-2, 5-4, apoi a avut de doua ori break în fata în decisiv. Halep a întors însă jocul în favoarea ei și s-a impus în decisiv.

Simona Halep 6-3, 4-6, 6-4 vs. Victoria Azarenka (20 WTA), US Open 2015, sfert de finală

La capătul a peste două ore și 40 de minute de joc, Simona Halep s-a impus atunci cu 6-3, 4-6, 6-4, într-un meci în lupta a fost una de cel mai înalt nivel: "A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Îmi amintesc că m-am deplasat foarte bine, că am lovit în forță și că meciul a avut un nivel înalt de tenis. Am fost puternică din punct de vedere mental.”, spunea Halep de acea victorie.

- După duelul de 5 stele cu Azarenka, Simona a pierdut categoric semifinala cu Flavia Pennetta

Simona Halep 6-7(5), 6-4, 6-3 vs. Madison Keys (9 WTA), Wimbledon 2016, optimi de finală

Acum doi ani, Halep ajungea în ”sferturi” pe iarba londoneză după un meci complicat cu puternica Madison Keys. Romanca a pierdut atunci un prim set în care a servit de doua ori pentru 1-0 la general, însă ulterior și-a revenit și a întors meciul in favoarea sa.

- Angelique Kerber avea să fie jucătoarea care să se înterpună între Halep și o semifinală la Wimbledon în urmă cu doi ani