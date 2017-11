VIDEO: Roger Federer câștigă cu oricine, oricând și în orice echipament! Costumat într-un kilt scoțian, elvețianul a câștigat în fața lui Andy Murray

Duelul dintre cei doi s-a încheiat cu victoria lui Federer, care s-a impus cu 6-3, 3-6, 10-5, însă meciul a fost presărat cu momente de-a dreptul senzaționale. În setul secund, la scorul de 1-0 pentru Murray, organizatorii au încercat să-l ”stopeze” pe Federe și l-au obligat să joace într-un kilt scoțian. A fost în zadar.

🚨 This is not a drill! 🚨@RogerFederer is playing tennis in a kilt... and he's still winning points 😎 pic.twitter.com/eAFohJPsod