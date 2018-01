ZI FABULOASĂ pentru Halep! Două titluri în două ore la Shenzhen pentru liderul WTA. Simona și Irina, finală de senzație la dublu

La capătul a 65 de minute de joc, cuplul ”Sirina” (Simona - Irina) a trecut de perechea cehă Katerina Siniakova - Barbora Krejcikova, cu scorul de 1-6, 6-1, 10-8. Pentru Halep și Begu, turneul de la Shenzhen a fost abia cel de-al 4-lea jucat împreună.

Torfeul de azi e o premieră pentru Simona Halep. Liderul WTA și-a adjudecat primul trofeu de dublu al carierei, în timp ce Begu a reușit al 7-lea titlu.

And that wraps up the Shenzhen Open 2018 pic.twitter.com/bZ5yeXYlph