BREAKING NEWS. Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Viorel Lis... Anunțul care zguduie showbizul românesc

Viorel Lis pare resemnat. Fostul primar general al Capitalei a început să-și facă testamentul. Chiar dacă nu a înregistrat vreun act la notar, Lis a vorbit la XtraNight Show despre dorințele pe care le are imediat după ce va trece în neființă.

"Diferenţa dintre mine şi Oana este destul de mare şi am avut probleme destul de mari. Înainte de a face operaţia, am scris câteva cuvinte de suflet pentru Oana. (...) A fost o descărcare sufletească, sunt lucruri de care ar putea să se ţină. Pentru cazul morţii mele, dispun de următoarele: doresc să fiu incinerat şi cenuşa să fie păstrată în curtea casei natale. În ceea ce priveşte pe soţia mea moştenitoare, ultima mea soţioară, Oana Lăcrămioara Lis, iubirea vieţii mele, trebuie în memoria mea, să aştepte un an după moartea mea, apoi să-şi refacă viaţa cu cineva care o iubeşte şi o respectă. Nu îi dau voie să se mărite cu acte şi nici în biserică. Vreau să se ocupe de casa de la ţară şi terenurile mele. Nu vreau ca eventualul copil al Oanei, prin inseminare, să poarte numele meu. Nu vreau să plângă nimeni. Vreau să vă amintiţi cu zâmbetul pe buze, vă rog"