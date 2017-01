Super ediție în noul sezon "Te pui cu blondele?"! Chef Bontea primește un cadou neasteptat, iar Scărlătescu povestește cum a mâncat o oaie întreagă

Miercuri, 11 ianuarie, de la ora 20.30, în prima ediție a noului sezon “Te pui cu blondele?”, chef Sorin Bontea va avea parte de o mare surpriză. Prietenul său, Giani Kiriță, îi va trimite, prin intermediul unei tinere gospodine din platou, un cadou neașteptat. Care va fi reacția lui chef Bontea, telespectatorii Antenei 1 vor vedea miercuri seara.

La rândul său, în platoul quiz-show-ului prezentat de Dan Negru, chef Florin Dumitrescu o va reîntâlni pe femeia pe umărul căreia a plâns adesea, la începuturile sale. Cine este aceasta, telespectatorii vor afla în prima ediție a noului sezon “Te pui cu blondele?”. Tot atunci, chef Cătălin Scărlătescu va povesti în ce împrejurări a mâncat o oaie întreagă, într-o zi și-o noapte, împreună cu doi prieteni.

În noul sezon care începe miercuri, 11 ianuarie, de la ora 20.30, la Antena 1, quiz-show-ul “Te pui cu blondele?” vine si cu o serie de modificari. In fiecare editie, blonda suprema va fi ajutata de reprezentantii cate unei categorii pentru a face fata confruntarii pe teme de cultura generala cu invitatii lui Dan Negru. Astfel, miercurea aceasta, 50 de gospodine se vor afla față în față cu trei chefi faimoși, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, urmand ca in editiile viitoare sa aiba loc confruntari intre artisti de muzica populara si artisti din noul val, sportivi si sedentari etc.

“Miercuri, culoarea părului nu contează. Contează cât de determinat ești să te bați în cultură generală gastronomică cu trei bucătari celebri”, spune Dan Negru.

Care dintre cele două tabere va ieși învingătoare, telespectatorii Antenei 1 vor afla miercuri, 11 ianuarie, de la ora 20.30, în prima ediție a noului sezon “Te pui cu blondele?”.