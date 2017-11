Cadou inedit pentru juraţii ”X Factor”: "Numele meu de scenă este Pufosul"

Venit tocmai de la Bistrița-Năsăud, Adrian Sălăgean va urca vinerea aceasta pe scena super show-ului de la Antena 1 şi nu oricum, ci cu un mic suvenir pentru jurații ”X Factor”, care vor şti cum să aprecieze gestul.

În vârstă de 29 de ani, Adrian Sălăgean vinde termopane de luni până vineri, însă în weekend se transformă în... staroste. ”De trei ani m-am reapucat de muzică, am început ca staroste la nunți, adică un fel de entertainer sau MC, cum s-ar spune în engleză. Sunt omul pe care se bazează mirii în ziua nunții, așa că am mulți susținători. Numele de scenă este Pufosul, nu știu de unde vine, pentru că eu nu am o problemă cu greutatea, ci cu înălțimea... Dacă aveam peste doi metri, eram foarte bine”, spune Sălăgean râzând.

Acesta va veni la ”X Factor” în costumul tradițional pe care îl poartă la nunți și, ca să păstreze o atmosferă familiară, va aduce cu el și o sticlă cu ”un suc natural de pere”, din care îi va servi pe Răzvan și Dani, dar și pe cei patru jurați.

Dacă Adrian va reuşi să atragă și voturile, nu doar mulțumirile juraților, telespectatorii vor afla vineri, de la ora 21.15, la Antena 1, în ultima ediție de audiții din acest sezon ”X Factor”.

