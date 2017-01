Florin Ristei, harnic la început de an! Câştigătorul "X Factor" a lansat piesa nouă împreună cu What's UP - "Facem ce vrem"

Aşa cum ne-a obişnuit, What's UP vorbeşte despre curaj, despre cei care au puterea să meargă înainte şi să lupte pentru cei dragi, indiferent de cât de grele sunt provocările

"Se pare că lucrurile se concretizează, atunci când se fac pe repede înainte. Aşa s-a întâmplat şi în cazul ăsta. M-a sunat What's Up să-mi zică despre piesă, am înregistrat în câteva ore refrenul. Apoi, la sfârşitul anului 2016, am filmat clipul. Afară, la minus grade şi, chiar dacă am îngheţat câteva ore, a fost fun. Mai facem ce vrem! :) Şi cu băieţii de la FreeStay pregătim un clip nou, pentru piesa 'Din intamplare'. Aşa că, staţi aproape!", a scris Florin Ristei pe pagina de Facebook.