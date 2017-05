Voia să fie fermier, dar jurații „X Factor” nu îl văd cu furca în mână, ci cu microfonul pe scenă! Dragoș Udilă, ne-ai impresionat până la lacrimi!

De l-ar fi auzit Michael Bolton, cu siguranță l-ar fi luat în trupa lui! Deocamdată, Dragoş Udilă, un tânăr ieșean, elev la un liceu industrial din oraşul natal, nu are visuri mărețe.

Vrea să fie fermier, Însă... vocea lui e atât de impresionantă, încât jurații nu-l văd cu furca în mână, ci cu microfonul!

“Bună seară, loverboy!” , îl întâmpina Delia. Din prima, ea remarcă siguranţă de sine a tipului, dar, conştiincios, el recunoaşte: are totuşi emoţii.

“Am făcut mai multe lucruri, şi bune şi rele. Dumnezeu m-a întors şi mi-a arătat ce e bine. Am hotărât să trăiesc cât mai simplu şi să folosesc muzică pentru a mă exprimă”. Până acum, totul sună a băiat rău devenit bun. Să fie Dragoş un alt rapper cu versuri inspirate din experienţă să?

Nu, nu e. Tânărului îi place muzică soul, jazz, reggae. Pentru X Factor, a ales “Georgia On My Mind”, a lui Michael Bolton. Publicul e vrăjit din prima clipă, iar juraţii zâmbesc încurajator. Dar Dragoş nu vede nimic. Are ochii închişi, e în lumea lui, simte melodia.

Dragoș, noi nu am aea cum să te uităm!

