A slăbit 61 de kilograme într-un an! Ozana Barabancea, chinuri inumane pentru siluetă: "Îmi vedeam carnea cum curge"

Sacrificii peste sacrificii, pentru un trup frumos sculptat, în cel mai scurt timp. Ozana Barabancea se transformă, pe zi ce trece, într-un manechin de podium. Vedeta a ajuns la a treia intervenţie chirugicală, ce a durat cinci ore, iar recuperarea a fost extrem de grea.

Mai mult, Ozana are şi acum dureri. Şi pentru că au trecut doar câteva zile de când a fost pe masa de operaţie, celebra soprană este nevoită să meargă zilnic la medic pentru a fi monitorizată.

Alinarea ei sunt însă cei 2 copii care au și ei grijă de ea, în permanenţă. Ozana Barabancea a fost invitata Simonei Gherghe, la "Acces Direct" și a vorbit, în exclusivitate, pentru anul în care viața ei a luat cu totul o altă turnură.

"Nu am crezut niciodată că pot arăta aşa. Mi-a fost frică să mă uit în oglindă, am spus: Doamne, nu sunt eu asta. Totul doare, dar am oameni lângă mine care mă ajută. Operaţia de stomac a fost mai uşoară, acum trebuie să stau pe spate, acum nu pot să mă mai mişc dreapta, stânga, mă ţine, dar când mă văd în oglindă zic că merită tot efortul. Nu am putut să merg la biserică, nu pot să merg, dar a venit preotul acasă. Doctorul mi-a spus că o să arăt ca în liceu. Trei luni am negociat cu mine. Am făcut trei operaţii în una: spate, burtă şi blefaroplastie. Mai vreau sânii şi coapsele, unii spun că am am un nas urât, eu nu cred, dar dacă e nevoie îl operez şi pe ăsta", a declarat Ozana Baranacea la "Acces Direct".

