Cristina Cioran și fostul iubit au ajuns la cuțite. Declaratiile lui Alex Dobrescu i-au uimit pe toți. Cum a răspuns Cristina

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au ales să meargă pe drumuri separate, deși au împreună o fetiță. Cei doi s-au despărțit în urmă cu un an jumătate, dar sunt în continuare în conflict.

Ei au trecut foarte repede de la iubire la ură, după ce au format un cuplu timp de 2 ani și au acum și un copil împreună, pe micuța Ema.

După despărțire, fetița a rămas la Cristina, iar vedeta a decis să îl îndepărteze și mai mult pe tătăl fiicei sale pentru că, din spusele ei, este un bărbat periculos. Prin urmare a apelat la ajutorul autorităților pentru a primi un ordin de restricție împotriva lui Alex Dobrescu.

Ce declarație surprinzătoare a făcut Alex Dobrescu

Frumoasa blondină în vârstă de 46 ani a declarat în repetate rânduri că o “teroriza fizic și psihic”. Atunci când fostul ei iubit a venit să își ia lucrurile din apartamentul în care au locuit vreme de 2 ani, Cristina a sunat la poliție, spunând că Alex Dobrescu a încălcat ordinal de restricție.

Din ordinul reprezentanților legii, acum Alex Dobrescu nu mai are voie să o contacteze pe Cristina Cioran. Vedeta a spus că nu o să îl ierte niciodată pe fostul ei iubit pentru felul în care s-a purtat cu el.

De aici până la un scandal imens a fost doar un pas. Acum, se pare, că cei doi foști iubiți sunt la cuțite și se atacă reciproc pe rețelele de socializare.

În urmă cu puțin timp, Alex Dobrescu a făcut o declarație despre cum se înțelege acum cu Cristina Cioran.

„Mă bucur din tot sufletul meu că nu mă iartă. Nici nu avea ce să ierte. Nu îmi mai doresc să mă împac cu ea sau să mă căsătoresc, așa cum voiam cu ceva timp în urmă. De ce? Pentru că voia să mă bage la pușcărie. Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil (de fetița lor împreună – n.r). Oricum nu am voie să o văd. Am scăpat de toate cotoroanțele. Acum am o iubita nouă. Lucrez la o nouă familie. Vedem ce ne rezervă viitorul, dacă voi deveni din nou tată sau nu, oricum eu am doi copii”, a declarat Alex Dobrescu pentru Click.

Aflând de declarațiile lui, Cristina Cioran a spus că Alex Dobrescu înecarcă doar să fie în centrul antenției.

“El ca să se facă bine trebuie să se curățe, să se dezintoxifice, ca să își revină. Înjură oamenii din jurul său, este într-o psihoză continuă. Din comportamentul său pare că consumă substanțe interzise”, a declarat vedeta.

Ce a declarat Cristina Cioran de curând

Pentru că în prezent trece prin momente dificile din cauza fostului ei iubit, Cristina Cioran nu ezită să le povestească prietenilor ei virtuali ultimele noutăți. Recent a vorbit pe Insta Story despre faptul că îi pare rău să vadă cum cariera ei se duce de râpă din cauza unui bărbat.

De teamă ca fostul partener să nu publice fotografii cu ea goală, în semn de răzbunare, Cristina s-a gândit să își facă singură o astfel de ședință foto.

“Linșajul continuă, dragi prieteni! Se continuă această defăimare a mea, nu știu de ce. Cred că o să mai dureze, dar și când o să se termine, o să se termine de tot. Am muncit o viață ca să îmi creez o carieră, așa cum e ea, și care, uite, se duce de râpă pentru că un personaj fictive inventează tot felul de lucruri și spune niște mizerii. Asta e. Ce putem să facem. (…) De fapt, acum că s-a aflat totul, deși nu aș fi vrut să se afle asolut nimic, și anume faptul că eu a trebuit să îi achit niște datorii către terți, mai lipsește să aibă și o poză cu mine goală, s-o pună și pe-aia. M-am gândit să îmi fac o ședință foto singură și să le postez eu. Ce ziceți de propunerea mea? O fac?”, a spus vedeta pe Insta Story pentru urmăritorii ei.

În prezent, ea se concentrează pe propria sa evoluție spirituală și emoțională, așa că, Cristina subliniază importanța unei călătorii interioare înainte de a se implica într-o nouă relație.