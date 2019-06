Una dintre fiicele lui Nea Mărin, dezvăluiri incredibile! „Mi se părea că tata făcea magie cu picioarele lui, dar nu el m-a dus la dans”

Larisa, una dintre fiicele lui Nea Mărin, a făcut dezvăluiri incredibile din viața de familie, precizând că atunci când era mică, i se părea că tatăl ei face magie cu picioarele, dansând.

Larisa îi calcă pe urme tatălui ei, împărtășindu-i dragostea pentru dans.

„Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu 30 și ceva de ani că o să am a doua fată și că ea chiar va iubi dansul ca mine sau poate chiar mai mult, nu aș fi crezut. Poate că fiecare bărbat își dorește la un moment dat un băiat. Larisa e pentru mine ca și un băiat. A fost băiețoasă până când a venit nepotul. Ce face ea, face foarte bine și parcă ar fi un băiat”, a spus Nea Mărin, la „Acces Direct”.

„Îl vedeam foarte des pe el dansând. Mi se părea că face magie cu picioarele lui. Aveam trei-patru anișori când am început să conștientizez ce face el. Am știut că asta vreau să fac. Am început să merg la dans, cu mama. Mama m-a dus la dans, la Palatul Copiilor. Acolo am început să dansez. El nu a venit la primul spectacol. A trimis un cameraman să mă filmeze. După ce a văzut filmarea primului spectacol a fost foarte mândru”, a spus și Larisa.

Nea Mărin a povestit că nu pierdea nicio ocazie să se mândrească cu Larisa și să facă demonstrații de dans cu ea, fiica lui nerefuzându-l niciodată în acest sens.

Mai multe detalii despre Nea Mărin și fiica lui, Larisa, sunt disponibile în clipul de mai sus din „Acces Direct”.

