Adela sezon 4, episoadele 17 și 18 din 20 octombrie 2022. Andreea declară că Silviu a furat copilul

Familia Andronic pare că este bântuită de umbre rele indiferent cât de bune sunt intențiile membrilor săi.

Fie că e vorba despre Lucian și Andreea care pare că scapă basma curată indiferent de ce situații crunte creează, fie că e vorba de Marta, care, deși cu conștiința pătată, încearcă să îl aducă pe Lucian după gratii pentru a-i face dreptate Adelei, situațiile nu se leagă.

Intriga principală a edițiilor de azi este dată tot de Andreea și Lucian, care pun la cale un nou plan diabolic prin care să se răzbune pe familia Andronic.

De data aceasta, cei doi plănuiesc să facă pe amabilii, în aparență, să plece în America și să-i lase în pace pe Adela și Mihai. Însă, realitatea este cu totul alta, de fapt cei doi, în speță ucian, vor să îi aducă pe Andronici la sap de lemn și apoi să se bucure de agonia lor.

Între timp, Lucian a venit cu ideea să plece cu Andreea în America pentru ca aceasta să facă un transplant de uter ca să poată avea propriul ei copil.

Dar până să se ajungă acolo, mai sunt alte situații complicate care trebuie rezolvate pe plan local.

Adela sezon 4, episoadele 17 și 18 din 20 octombrie 2022. Andreea scapă, de moment, de acuzațiile de răpirea lui Bogdănel. Vina pică pe Silviu, care este în comă

Dacă până acum Andreea tremura de frică pentru că Mioara declarase la poliție că ea a fost cea care l-a răpit pe Bogdănel iar Silviu era o amenințare că va declara adevărul, situația a devenit favorabilă ei.

Chiar în timp ce se afla la poliție pentru a da o nouă declarație, procurorul Lascu a fost informat că Mioara și-a schimbat declarația. Asta s-a datorat faptului că Lucian a avut grijă să o viziteze pe Mioara și să o sfatuiască să reconsidere declarația făcută la poliție.

Ulterior, după ce a răsuflat ușurată, a înțeles că soțul ei a fost cel care a avut grijă ca acest lucru să devină realitate.

Și, cum o faptă rea nu vine niciodată cu pedeapsă, pe strada Andronicilor, Andreea a aflat și că Nuți a mers din nou la Poliție să declare că Silviu i s-a confesat că el a furat copilul Adelei.

Adela sezon 4, episoadele 17 și 18 din 20 octombrie 2022. Marta ratează la mustață planul prin care voia să-l aibă la mână pe Lucian sau să-l trimită după gratii

Între timp, lucrurile se desfășoară în plan paralel pentru Marta. Dornică să-l vadă pe Lucian după gratii, ea plănuiește sș-l determine să admită toate nelegiuirile făcute, în timp ce ea poartă microfon iar conversația să fie live pe internet.

De dragul răzbunării dar și a dorinței de a avea liniște pentru copiii ei, Marta își asumase chiar riscul de a merge chiar și ea după gratii.

Însă planul a eșuat chiar din primele secunde de conversație pentru că Adela a intervenit și i-a spus că nu e cazul să se sacrifice.

Marta, oprește-te. Nu e nevoie să faci asta. Andreea mi-a propus să ne vândă partea lor de casă și ei să plece definitiv în America, i-a spus Adela, într-un suflet, în timp ce era cu Lucian pe ponton.

În timp ce toată acțiunea ste focusată pe nelegiuirile celor doi soți, Delia este singura care este extrem de afectată pentru că Silviu este în comă.

Am fi putut să-l ajutăm. Este un om bun care are niște traume. Am fi putut să încercăm. Sănătatea mintală este extrem de importantă, a spus Delia cu vinovăție în voce.

Adela sezon 4, episoadele 17 și 18 din 20 octombrie 2022. Nuți candidează la primărie dar este demascată, live, că este o criminală

În alt plan paralel, în Butimanu lucrurile se întâmplă ca în orice loc de la țară, unde oamenii se hrănesc cu circ.

Dacă la barul din sat nu se mai întămpla mare lucru, Nuți s-a gândit să pipereze puțin situația și să candideze la primărie.

Și pentru că circul aduce circ, Gia s-a gândit să facă o confruntare live între Nuți și contracandidatul ei la postul de primar.

După ce s-a aranjat ca la carte și s-a dat cu ruj, după exprimarea lui Mitu, cei doi au intrat în direct. Nuți, însă nu a înțeles că este în direct și că nimic nu se taie la montaj, îndată ce a apărut Vali, un dușman al ei, aceasta a început seria de amenințări în stilul caracteristic, spunându-i că-l va omorî dacă mai aduce acuzații criminale la adresa ei.

Ei bine, asta să se taie la montaj. Uite ce mi-a făcut Vali mie, nu i-ar fi rușine!

Nu...Nuți, a fost în direct, nu se taie la montaj. Te-a văzut toată lumea..., i-a spus Gia, ușor îngrijorată.

