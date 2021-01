Doru Ana, invitat special în serialul Adela de la Antena 1. Romeo Visca se alătură şi el distribuţiei serialului

Absolvent al New York Film Academy, din Los Angeles, Romeo Visca a urmat un stagiu complet de practică la Universal Studios si Warner Brothers, iar licenţa şi-a susţinut-o la Warner Brothers. În prezent, actorul este stabilit la Londra şi a venit în România special pentru proiectul Adela, de la Antena 1.

“Mă bucur enorm să fac parte din acest proiect produs de Ruxandra Ion, ea fiind principalul motiv pentru care am fost de acord să revin în România, profesional vorbind. Când mi s-a propus rolul, am fost extrem de încântat, avand în vedere că este ceva total diferit faţă de ce am făcut eu până acum şi mi s-a părut o provocare interesantă. Personajul meu, Vali, este un contre-emploi senzaţional şi sper că publicul îl va savura în fiecare secundă. Abia astept să urmărim împreună Adela, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 şi să trăim la intensitate maximă toată povestea acestui proiect minunat!”, a declarat Romeo Vişca.

În fiecare joi, de la 20:30, telespectatorii vor putea urmări povestea serialului ce se bucurã de o echipã de producţie cu o vastã experienţã în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie. Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Doru Ana, Romeo Visca, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, dar şi protagoniştii Mara Oprea, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev vor putea fi urmăriţi în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Adela.