O femeie a început să se simtă rău și familia a crezut că e din cauză că a băut prea mult alcool de Crăciun. Ce avea, de fapt

Perioada sărbătorilor de iarnă vine la pachet și cu numeroase excese culinare. Tocmai de aceea, atunci când o femeie a început să se simtă rău, familia a crezut că e din cauză că a băut prea mult alcool de Crăciun. Când a ajuns la spital, medicii i-au dat un diagnostic crunt. Întâmplarea a ajuns în presă și a devenit virală.

Aceasta este neobișnuita întâmplare prin care a trecut o femeie pe nume Anna Smith-Higgs, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. Totul era normal atunci când, la un moment dat, aceasta a început să se simtă rău. Familia a presupus imediat că a băut prea mult alcool de Crăciun și s-a îmbătat, după ce nu consumase alcool timp de nouă luni. Totuși, nimeni nu avea să bănuiască faptul că o simplă stare de rău, confundată cu beția, ascundea, de fapt, un diagnostic grav.

Femeia în vârstă de 45 de ani din Harlow, Essex (Marea Britanie) a născut și Crăciunul a venit curând. Femeia a mers în vizită la părinți ei și a început să se simtă ciudat. Toți au presupus că a băut prea mult alcool.

„Am băut niște vin, apoi am ieșit să iau niște aer. Fratele mi-a adus o cafea, dar am băut puțin și am scăpat cafeaua. Au zis că m-am amețit. Aveam atunci doar 24 de ani”, a zis britanica, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Femeia s-a culcat, dar când bebelușul a început să plângă, ea nu s-a putut da jos din pat. Abia a doua zi, familia a realizat că ceva nu este în regulă și a decis să o ducă pe Anna la spital.

Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii au ajuns la concluzia că este vorba despre un accident vascular cerebral, în ciuda vârstei de doar 24 de ani.

Medicii și-au dat seama de acest lucru după ce au făctu testul FAST, care se face astfel:

Face (n.r. Față): poate pacientul să zâmbească? Are fața căzută sau amorțită pe o parte?

Arms (n.r. Brațe): pacientul își poate ridica ambele brațe și le poate menține astfel?

Speech (n.r. limbaj): pacientul are discursul alterat? Poate vorbi clar, coerent, înțelege vorbele celorlalți?

Time (n.r. timp): Sună imediat la ambulanță dacă vezi aceste semne.

Și fiindcă femeia îndeplinea aceste semne, medicii au putut să intervină rapid.

Azi, deși are momente când e nevoită să folosească un scaun cu rotile, femeia duce o viață normală și s-a recuperat după cele întâmplate. Cazul ei a făcut rapid înconjurul lumii.