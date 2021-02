Mara Oprea, așa cum puțini fani au văzut-o. Ce tatuaje ascunde actrița din serialul Adela

Cine este Mara Oprea, actrița principală din serialul Adela

Mara este absolventa colegiului Gheorghe Lazăr și a studiat teatrul la UNATC. Tânăra actriță, deși nu profesează de mult timp, a câștigat deja în 2017 un premiu pentru rolul principal feminin la festivalul de teatru de la Botoșani intitulat AmFiTeatru, pentru rolul său, Colombe.

Frumoasa actriță a mai jucat în piese de teatru precum „Viaţa plictisitoare şi preaplină a visătorului François”, care a fost jucată pe scena Teatrului Excelsior. Mara a jucat pe atunci alături de Loredana Cosovanu, Dana Marineci și Dan Pughineanu.

Mara Oprea, pasionată de pian și balet

Pe lângă teatru, Mara mai este pasionată și de pian, aceasta având pe contul său d eInstagram o fotografie performând la instrument:

De asemenea, una dintre marile pasiuni ale marei este baletul, aceasta având pe rețelele sociale fotografii în care face mișcări de dans:

Mara Oprea a îmbrățișat personajul pe care îl interpretează în serialul Adela, care i se potrivește de minune. Mara interpretează rolul Adelei, o fată de la țară, foarte muncitoare, care visează să devină jurnalistă. Adela este o fată simplă, bună la suflet și extrem de prietenoasă.

Serialul în care joacă Mara Oprea este difuzat în fiecare joi, de la 20:30 pe Antena 1 și este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.