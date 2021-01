Serialul Adela, de la Antena 1, episodul 1 și episodul 2, 14 ianuarie 2021

Producţia ce va fi difuzată în fiecare joi este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Ce s-a întâmplat în serialul Adela, de la Antena 1, în episodul 1 și episodul 2, din 14 ianuarie 2021

În primul episod din serialul Adela, protagonista (Mara Oprea) și Andreea (Oana Moșneagu) poartă o discuție amuzantă despre un bărbat ”mișto” aflat pe o copertă de revistă. "Are față de meltean, dar de-o tură merge", a spus Andreea. Părinții Adelei țin ascuns un mare secret care nu a ieșit la iveală timp de 21 de ani. Paul Andronic este tatăl adevărat al Adelei. Tânăra a auzit o discuție între părinții ei, dar nici nu știe ce adevărul crud ascund aceștia.