Serial Adela, sezonul 2, 9 decembrie 2021. Lucian revine „la putere”, iar Mitu îl duce pe procurorul Lascu la mormântul lui Traian

Povestea serialului Adela îi va ține cu fiecare episod cu sufletul la gură pe fani, care pot vedea episoadele atât la TV cât și online. Săptămâna trecută, pe 2 decembrie 2021, serialul a fost lider de audiență.

Serial Adela, sezonul 2, 9 decembrie 2021. Episodul 33 - „Trădări”

Scrisoarea lui Anghel a ajuns pe mâinile lui Lucian. „Cred că am aflat cel mai mare secret al ei”, i-a spus el Andreei. Lucian vrea să afle tot mai multe despre asta.

Paul Andronic și Ana Maria sunt găsiți în dormitor, în același pat, de către Adela, care uită să bată la ușă. Se rușinează, dar e bucuroasă să îi vadă așa.

„E femeie în toată firea, înțelege, nu?”, îi spune Paul Anei Maria.

Adela îi împărtășește și lui Mihai vestea.

„Am fost la Paul, am vrut să îi spun de Călin și era mama acolo. Cred că au dormit împreună. S-au rușinat amândoi când am intrat, dar chiar mă bucur pentru ei. Nu cred că aș rezista să stau atâția ani fără tine”.

„Suntem atât de norocoși că ne avem unul pe altul”, îi spune Mihai.

Călin încearcă să se regăsească: „Aș vrea să înțeleg cine a fost tata”, le spune el lui Paul și Deliei Andronic. „Era un tip foarte mișto. Băi, se pricepea la orice. Pe bune. Business, afaceri, sporturi, la chestii din-astea tehnice”, îi spune Paul. Delia: „Cert e că eu eram preferata lui”.

Paul: „Cert e că a avut grijă de noi și după moarte. Moartea lui a salvat business-ul, televiziunea. Dacă nu era asigurarea de viață, cred că eram praf, nu cred că ne reveneam vreodată...”.

„Din ce îmi povestiți, tata a fost un om bun”, le spune Călin.

„Cel mai bun!”.

„Nu ți se pare ciudat că Anghel a murit într-un accident de vânătoare?”, îl întreabă Mihai pe Călin, când stau amândoi la masă.

„Ba da, dar crezi tu că ar fi putut Martha să își ucidă soțul?”.

Apare și Floppy apoi, care oftează adânc lângă ei din cauza dezamăgirii în dragoste.

„Eu iar am rămas singur-singurel”.

”You are not aloneee...”, începe Călin să cânte.

Andreea, strecurată în casă, aude discuția celor trei frați. Ulterior, îi va spune lui Lucian tot ce a auzit.

Lucian: „Au încasat bani din asigurare?! De-asta Martha ascundea faptul că Anghel s-a sinucis. Asigurarea de viață e nulă în cazul unei sinucideri”.

Andreea: „În schimbul acestei informații, vreau să o ajuți pe mama cu ancheta”.

Cu „arma” pe care o are, Lucian merge la Martha.

„Vreau să îmi vinzi mie acțiunile”, îi spune el Marthei. „De-asta. O scrisoare. Ce, nu o recunoști? Bun! Lectură!”.

Lucian: „Ce-ai făcut, Martha? Până și moartea soțului tău ai întors-o în favoarea ta? Păi asta e fraudă, Martha, fraudă!”.

Adela și Mihai vor ca Lucian să plece din casă și din trustul media, atât că e o problemă la contractul acestuia: dacă vor ca Lucian să plece, trebuie să îi plătească daune foarte mari.

Procurorul Lascu nu înțelege cum de Gia l-a înșelat cu Floppy: „Ăla e un copil!”. Gia are și ea remușcări: „Noi doi am fost o greșeală”, îi spune ea lui Florin.

Nuțicăi îi mai vine în minte un plan diabolic. Vorbește la telefon: „În funcție de cât dai, eu vărs cât trebuie”. Mitu o ascultă intrigat, o întreabă ce pune la cale, dar soția lui nu îi spune nimic.

Adi parcă e alt om. Îi face Adelei o dezvăluire: „Adela, crede-mă, vrei să auzi ce am de zis”.

În timp ce Adela îi cere lui Mitu să îi spună adevărul despre bunicul ei, Nuți e hotărâtă să dea o „bombă” în presă.

Serial Adela, sezonul 2, 9 decembrie 2021. Episodul 34 - „Punctul slab”

Nuți are un moment cumplit de panică. E speriată. „Andreeo, am nevoie de scrisoarea lui Anghel. O să-mi trebuiască avocat”. Fiica ei încearcă să o liniștească: „O să te ajute Lucian și o s-o facă pentru mine. Are o datorie la mine. O s-o facă pentru mine”.

Exact asta o să se întâmple.

„Am vândut acțiunile”, le spune Martha tuturor.

„Cui?”

„Mie”, răspunde Lucian.

„Auuu! Cu ce te are ăsta la mână? Zi! Ce secrete mai ascunzi. Ce ai mai făcut???”, întreabă, retoric, Delia.

„Ce nervoși sunteți astăzi. Acțiunile mi se cuvin”.

Ulterior, Martha îi va mărturisi Rodicăi despre scrisoarea de adio a lui Anghel și despre asigurarea de viață.

„Asta e. Ăsta să fie sacrificiul, să mă urască ei”.

Lucian nu se oprește aici. Are nevoie în continuare de Andreea: „O să am nevoie de ajutorul tău ca să o eliminăm definitiv din viețile noastre pe Adela. Te bagi? Mă ajuți?”. Totuși, el nu vrea să o ajute pe Nuți. E de părere că mai bine ar fi ca ea să facă închisoare. Până la urmă, Andreea cedează.

„Lucian, cum aș putea să o trădez pe mama? Până acum, a fost aliata mea”.

„Eu ți-am zis: ea e punctul tău slab. Plus de asta, nu o trădezi, doar ai grijă de ea”.

Adela și Mihai și-ar dori să plece în lume după tot ce s-a întâmplat. Adele se simte fără puteri.

Adela: „Nu mai pot să am încredere în nimeni. Nuți și Mitu m-au dezamăgit. Martha m-a dezamăgit”.

„Martha și Nuți sunt una și aceeași persoană. Ar fi în stare să facă orice ca să își atingă scopul”.

Lucian vrea să îl dea pe Călin afară din companie.

„În caz că ai uitat, sunt acționar aici”, îi răspunde Călin.

E momentul unui alt adevăr important. Mitu îl duce la mormântul lui Traian pe procurorul Lascu: „Aici e Traian Dincă. A fost un accident, jur”. De față este și Nicu.

