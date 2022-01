Ce s-a întâmplat în serialul Adela, episod cu episod. Sezonul 3 se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY

Producţia serialului Adela ce va fi difuzată în fiecare joi este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion. Povestea serialului Adela îi va ține cu fiecare episod cu sufletul la gură pe fani, care pot vedea episoadele atât la TV cât și online, inclusiv pe AntenaPlay.

Ce s-a întâmplat în serialul Adela, sezonul 3, în episodul 1 și episodul 2, din 27 ianuarie 2022

În episodul 1 din serialul Adela, sezonul 3, Andreea se află în spital, în comă, intubată. Mitu se consideră vinovat pentru tot, lucru pe care i-l mărturisește. Plânge lângă patul ei. „Nu te da bătută, ai o viață înaintea ta”. La un moment dat, sosește și Adela, care spune că nu o să se ierte niciodată dacă Andreea nu își revine. Adela îi ia mâna în mâinile ei: „Mi-ai arătat că, în adâncul sufletului tău, ești un om bun. Nu pot să cred că mi-ai salvat viața”. Adelei i se face rău subit, se așază pe pat, iar Mihai vrea să se asigure că e bine. Îi propune să meargă la doctor la prima oră, a doua zi. „Nu cred că e nimic, sunt obosită și atâta tot”, îi răspunde ea. Cei doi ajung, totuși, la medic. Află că vor deveni părinți.

În episodul 2 din serialul Adela, sezonul 3, Adela și Mihai sunt fericiți până la cer și înapoi că vor avea un copil. „Încă nu îmi vine să cred”, spune Adela. „Nici mie. Să vezi ce o să se bucure Ana Maria și Paul”. În aceste clipe, Adela primește un telefon și află că Andreea și-a revenit din comă. Senatorul își recunoaște culpa. „Eu am tras, dar nu vreau să o omor, s-a mișcat și am tras...”.Adela și Andreea au primul dialog de după evenimentul tragic. „Fetița mea nu mai e... Ultima dată era aici. O simțeam cum mișcă și când m-am trezit...”. „Știu că noi două am avut probleme, dar ești sora mea care a sacrificat tot pentru mine. Vreau să uităm trecutul și să fim iar surori”. Ulterior, Andreea află că Adela e însărcinată.

Pe cine va interpreta Virginia Rogin în sezonul 3 al serialului Adela

Și Virginia Rogin se alătură distribuţiei serialului Adela, în cel mai nou sezon al proiectului de succes. Ea va fi Tanti Mioara, bunica lui Adi (Răzvan Krem Alexe), cu care acesta locuieste de când părinţii lui au plecat să muncească în străinătate. Tanti Mioara e o fire iscoditoare şi bârfitoare, dar îl iubeşte foarte mult pe nepotul ei, pe care şi-ar dori să îl vadă realizat şi la casa lui. Ce rol va avea aceasta şi cum va condimenta viaţa din liniştitul sat Butimanu, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon al serialului Adela, ce va avea premiera pe 27 ianuarie 2022, de la 20:30, la Antena 1.

„Sunt încântată că am fost invitată să particip în acest minunat proiect, mai ales că am avut plăcerea de a mă întâlni cu echipa cu care am lucrat la Fructul oprit și Sacrificiul. După 17 ani de colaborare cu Ruxandra Ion, reluarea lucrului e o bucurie. Chiar dacă rolul nu e de mare întindere, sper sa fac din el o bijuterie, așa cum i-am obișnuit pe telespectatori!”, a spus Virginia Rogin.

Claudia Vasile se alătură distribuţiei din Adela în rolul lui Raluca

Raluca Iftimie este fiica senatorului Alexandru Iftimie, personaj pe care telespectatorii l-au putut revedea în ultimele episoade ale sezonului trecut, la Antena 1 şi a cărui acţiune a schimbat dramatic povestea.

O fire sensibilă şi uşor naivă, Raluca a suferit enorm din cauza lui Luca (Vlad Vîlciu), cu care a rămas însărcinată în urma unui viol, la o vârstă fragedă. Disperată, Raluca a recurs la o întrerupere de sarcină, din cauza căreia a ajuns în stare gravă la spital, aflându-se la un pas de moarte. De atunci, Raluca suferă de depresie cronică şi a devenit o persoană anti-socială. O nouă relaţie care se întrevede la orizont îi va schimba însă viaţa în mai bine.

„Raluca este un personaj care reușește să își păstreze bunătatea si integritatea, deși nu a avut o viață ușoară. Încă de mică a primit cele mai grele încercări, iar pe parcursul vieţii a dat peste oameni care au făcut-o să își piardă orice urmă de încredere în ei. Pe Raluca o veți cunoaște la o răscruce de drumuri, unde duce o bătălie grea pentru a ieși la lumină”, a declarat Claudia Vasile.

Ce rol va avea actorul Nicodim Ungureanu în serialul Adela, sezonul 3

După un final de sezon dramatic şi cu totul neaşteptat, noi mistere sunt pe care de a fi rezolvate, iar un rol-cheie în dezlegarea lor îl va avea poliţistul Toma Lungu, interpretat de către actorul Nicodim Ungureanu.

Toma (rol interpretata de Nicodim Ungureanu) este un poliţist care îşi desfăşoară activitatea alături de procurorul Sebastian Lascu (Răzvan Fodor), în anchetele pe care acesta le conduce. Pe măsură ce noi indicii ies la iveală, Toma este pe cale să descopere misterele familiei Andronic.

„În joc pe Toma, omul bun, săritor, pe care îl întâlnim la magazin, pe stradă, la ședința cu părinții, pe care îl placi şi datorită uniformei, dar care la rândul lui nu te place, ci doar încearcă să se folosească de bunătatea, sinceritatea şi naivitatea ta. Toma plăteşte pentru faptele lui, pentru că toţi îi tolerează nechibzuinţa”, a declarat Nicodim Ungureanu despre personajul său.