Prezentatoarea Andreea Țopan se alătură campaniei „Ajut eu”! Cine este persoana care i-a schimbat viața cu un gest simplu

”În urmă cu 15 ani, când m-am mutat în București, am întâlnit o persoană care mi-a oferit ajutorul necondiționat. Am întrebat-o cum mă revanșez, dar mi-a spus atât de simplu că trebuie doar să dau mai departe binele și că voi simți când va veni momentul! Nu am să uit niciodată acest gest și îl voi păstra în minte întotdeauna și spun, de fiecare dată când am ocazia: <Dă mai departe, pentru că binele învinge mereu și se va întoarce la tine, e atât de simplu să ajuți!>”, a declarat prezentatoarea Andreea Țopan.

Andreea Țopan se alătură campaniei „Ajut eu” de la Antena 1

După ce anul trecut, platforma www.ajuteu.ro a adus oameni cu dorinţe sau nevoi alături de semeni ai lor care le pot îndeplini şi, astfel, mii de visuri au devenit realitate, a venit vremea ca noi visuri să prindă aripi cu ajutorul românilor din toate colţurile lumii, în cadrul galei Ajut eu!, difuzată pe 29 noiembrie, când postul Antena 1 împlineşte 27 de ani de existenţă pe piaţa media, începând cu ora 14:00.

