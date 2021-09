A fost încă un episod magic din Alpha Kids la Antena 1. Cei mai mulți dintre copii sunt convinși că, undeva în lumea asta, magia chiar există și știu și cum e posibilă.

Alpha Kids, episodul 10. Ce cred copiii despre magie: "Toți oamenii au magie, numai că nu știu"

"Toți oamenii au magie, numai că nu știu. Toată lumea are", a spus o fetiță. "Și eu cred că există. Dumnezeu are toată puterea". "Și Moș Crăciun are, și Iepurașul!", au spus două dintre fetițele Alpha.

Unii băieței, în schimb, cred contrariul, că magia nu există. Ei i-au demontat și exemplificat lui Răzvan Fodor, gazda emisiunii Alpha Kids, câteva trucuri de magie. Știu exact cum stă treaba, nu-i poate păcăli nimeni.

Citește și: Alpha Kids, episodul 9. Ce spun copiii despre parenting: „Vreau să mă lase să fiu sălbatică”

"Uite, e schema cu cămașa. Dacă e aici mai largă, îi dai drumul drept pe aici, prin mânecă și gata!", a spus unul dintre puști.

"De unde vine, totuși, magia?", a spus Răzvan Fodor. "Magia vine din mâinile tale cu trucuri", a explicat o fetiță. "Eu, una, cred în magie. Vine de la o poțiune. Un vrăjitor malefic sau o vrăjitoare, nu se prea știe, a găsit o plantă și din acea plantă a ieșit o poțiune. Dacă vărsai acea poțiune pe ceva, ieșea magie!", a mai spus o pitică.

"Excepțional", a spus Fodor. "M-ai băgat așa, într-o poveste atât de frumoasă".

Domi și-a spus și el părerea despre ce înseamnă magia: "Așa și așa. Știu și trucuri de magie, știu și cum se fac și... Am mari dubii". "Dar minuni există?", a întrebat gazda emisiunii, Răzvan Fodor. "Da!", a spus băiatul fără să stea o clipă pe gânduri.

Ce spune Răzvan Fodor despre noul proiect Alpha Kids

Răzvan Fodor a discutat despre noul său proiect și a oferit informații despre experiența Alpha Kids.

"Fiecare generație are un nume, în cazul meu, născut în 1975, fac parte din generația Y. Copiii născuți după 2010 sunt generația Alpha și se spune că ei fac parte din generația care va schimba lumea, așa că am fost curioși să aflăm dacă ce spun statisticile este adevărat. Și mă bucur să raportez că ceea ce am văzut m-a încântat foarte tare!

Am întâlnit copii care la doar 8 ani conduc deja afacerea lor și până la puști care își dedică deja viața pentru a salva planeta pe care trăim. Așa că mi s-au confirmat două lucruri: în primul rând, faptul că educația este extrem de impotantă, iar implicarea părinților este esențială, iar în al doilea rând, vă spun că dacă aceasta este următoarea generație, suntem salvați", a declarat prezentatorul show-ului, Răzvan Fodor.

La finalul fiecărui episod, telespectatorii Antena 1 vor avea parte de momente pline de haz la Alpha Kids. O cameră ascunsă îi va surprinde pe cei mici în diferite ipostaze amuzante și le va testa reacțiile pentru a observa cum fac față cei mici la diverse provocări.

Alpha Kids, singurul show despre generația de copii care s-a născut în întregime în secolul XXI, va fi difuzat săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la 10:00, pe Antena 1.