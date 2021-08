Alpha Kids, episodul 9. Ce spun copiii despre parenting: „Vreau să mă lase să fiu sălbatică”

Alpha Kids, ediția 9, a adus în discuție cu invitații copii subiecte cu privire la parenting și animale. Răspunsurile sincere pe care aceștia le-au oferit au iscat momente de amuzament.

Alpha Kids, ediția 9. Copiii au vorbit despre parenting

Răzvan Fodor, prezentatorul emisiunii Alpha Kids a vorbit în noua ediție despre cum și-ar dori copii să fie ca părinți atunci când va veni momentul.

„Îmi spun părinții că greșesc, dar zic că greșesc”, a fost răspunsul unui copil.

„Eu dacă fac prostii pe mine mami nu mă ceartă”, a răspuns cineva.

„Tata să se acomodeze că eu mă schimb, la comportament”, a explicat un copil.

„Nu-mi place că părinții îmi spun că sunt grasă, dar eu sunt slabă și frumoasă”, a venit răspunsul unui copil.

„Învățatul e greu”, a răspuns un copil.

„Părinții trebuie să le dea dulciuri, să îi ducă în parc”, a fost răspunsul sincer al unui copil.

„Părinții trebuie să fie iertători, ajutători. Eu mă văd ca părinte apropiat de copil, dar nu foarte apropiat, nu-l las să facă ce vrea el. O s-l las pe telefon”, a explicat unul dintre copiii invitați.

Întrebați despre viitor, copii au răspuns pe măsură:

„Viitorul este când tu nu mai ești și vezi tot ce ți s-a întâmplat”, a răspuns un copil.

„Dacă s-a terminat viața asta, mă duc în următoarea”, a mai zis un copil.

„Noi acum suntem în al treilea război mondial”, a mai spus un copil.

„O să se inventeze călătoria în timp, o să existe”, a spus cineva.

Ce spune Răzvan Fodor despre noul proiect Alpha Kids

Răzvan Fodor a discutat despre noul său proiect și a oferit informații despre experiența Alpha Kids.

”Fiecare generație are un nume, în cazul meu, născut în 1975, fac parte din generația Y. Copiii născuți după 2010 sunt generația Alpha și se spune că ei fac parte din generația care va schimba lumea, așa că am fost curioși să aflăm dacă ce spun statisticile este adevărat. Și mă bucur să raportez că ceea ce am văzut m-a încântat foarte tare!

Am întâlnit copii care la doar 8 ani conduc deja afacerea lor și până la puști care își dedică deja viața pentru a salva planeta pe care trăim. Așa că mi s-au confirmat două lucruri: în primul rând, faptul că educația este extrem de impotantă, iar implicarea părinților este esențială, iar în al doilea rând, vă spun că dacă aceasta este următoarea generație, suntem salvați”, a declarat prezentatorul show-ului, Răzvan Fodor.

La finalul fiecărui episod, telespectatorii Antena 1 vor avea parte de momente pline de haz la Alpha Kids. O cameră ascunsă îi va surprinde pe cei mici în diferite ipostaze amuzante și le va testa reacțiile pentru a observa cum fac față cei mici la diverse provocări.

Alpha Kids, singurul show despre generația de copii care s-a născut în întregime în secolul XXI, va fi difuzat săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la 10:00, pe Antena 1.