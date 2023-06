Un nou sezon Alpha Kids va debuta sâmbătă, 24 iunie, de la ora 09:00, pe Antena 1 şi AntenaPlay

Şi în acest sezon, Răzvan Fodor va aborda teme dintre cele mai diverse cu cei mici, provocându-i să îşi spună părerea despre subiecte complexe, de care aceştia nu s-au mai izbit până acum. Răspunsurile lor vor face cu siguranţă deliciul publicului telespectator.

„După fiecare sezon spun foarte sigur pe mine că le-am văzut pe toate şi că nu mă mai pot surprinde cu nimic picii! Şi apoi începem filmările şi zbang! Ghiciţi cine rămâne fără replică! Mi s-a întâmplat şi în ediţiile pe care le puteţi urmări începând din 24 iunie, când un cuplu foaaarte simpatic de copilaşi, de 7 şi 5 ani, mi-au spus în secret că renunţă fiecare dintre ei la „iubitul” şi „iubita” lor şi se căsătoresc :) Ne-am amuzat cu toţii şi le-am propus să ne revedem peste 20 de ani, în aceeaşi formulă! Sunt absolut adorabili, în sinceritatea şi încrederea lor. Dacă aceştia sunt copiii generaţiei Alpha, vă spun cu mâna pe inimă că viitorul arată foarte bine!”, a declarat prezentatorul emisiunii, Răzvan Fodor.

În acest sezon, un magician îi va delecta pe cei mici cu momente fascinante de magie, stârnind reacţii care mai de care mai amuzante.

Alpha Kids, singurul show despre generația de copii care s-a născut după anul 2010, va fi difuzat săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la 09:00, pe Antena 1 şi AntenaPlay.

Ce spune Răzvan Fodor despre noul sezon din Alpha Kids

„Fiecare generație are un nume, în cazul meu, născut în 1975, fac parte din generația Y. Copiii născuți după 2010 sunt generația Alpha și se spune că ei fac parte din generația care va schimba lumea, așa că am fost curioși să aflăm dacă ce spun statisticile este adevărat. Am așteptat foarte tare să înceapă filmările pentru noul sezon al proiectului, pentru a avea din nou ocazia să cunosc copii geniali, curioși, deștepți și bine crescuți. Am avut aceeași uimire și plăcere ca în primul sezon să îi descopăr, atât pe ei, cât și pe părinții lor. Dacă aceasta este următoarea generație, suntem salvați! Este o plăcere să întâlnești asemenea copii!”, a declarat prezentatorul show-ului, Răzvan Fodor.

