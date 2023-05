Ce a scris Giulia Anghelescu despre participarea la America Express alături de soțul ei, Vlad Huidu: „Suntem nerabdatori”

Giulia Anghelescu și Vlad Hudiu, fac parte din cele 9 echipe care au acceptat provocarea America Express - Drumul Soarelui. Artista a scris un mesaj în mediul online odată cu anunțul. Artista și soțul ei se declară pregătiți să plece în aventura de pe continentul american și abia așteaptă să se descopere și în altfel de situații decât cele pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

„Badass couple goes to @americaexpressromania! Sunteti pregatiti? Noi suntem nerabdatori sa plecam in aventura vietii noastre!!! Copiii, familia, prietenii sunt alaturi de noi si au incredere ca ne vom descurca de minune. Asteptam ❤️❤️❤️ voastre in comentarii pentru ca pentru noi conteaza enorm sustinerea voastra! ARE YOU READYYYYY? Let’s do this!!!”, a scris Giulia în mediul online.

Fanii au fost încântați de veste, iar în secțiunea de comentarii, internauții au început să-i felicite. Colegi de breaslă, colegi din emisiune, dar și fani, s-au bucurat că cei doi pleacă în aventura vieții lor.

„Haidaaaaaa!🤍 VA IUBIM!”, a scris Antonia. „yuhuuuuu, bine colegii”, a fost comentariul scris de Sânziana Negru care participă și ea la America Express alături de Laura Giurcanu. „Have fun guysss”, a scris Pufeh, fostul concurent America Express.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„D-asta bagă săracu Vladut sala,sa fie în forma 🤭 succes! Abia aștept sa va urmăresc!”, „Sa veniți câștigători și sa aveți grija de voi”, „De abia aștept sa va vad”, au scris fanii în secțiunea de comentarii.

George Tănase, reacție plină de emoție și umor, după vestea că participă la America Express. Ce a spus despre Ionuț Rusu

Ce spun Giulia și Vlad Hudiu despre prima lor participare la un reality show

Giulia și Vlad Huidu sunt de mulți ani în atenția publicului din România, însă este pentru prima dată pentru ei când iau parte la un astfel de reality-show. Cei doi spun că sunt nerăbdători ca publicul să-i descopere.

Replica fabuloasă a lui Mario Fresh după ce Alexia Eram a anunațat plecarea la America Express: „Când aveai de gând...”

„Pentru noi “America Express” este poate aventura vieții. Ne așteptăm să fie pe cât de frumos pe atât de greu, însă suntem un cuplu extrem de unit care a trecut prin multe încercări, așa că nu ne speriem prea ușor de obstacolele care vor apărea în calea noastră. Faptul că avem susținerea copiilor, a familiei și a prietenilor ne motivează și mai tare să dăm tot ce avem mai bun în această emisiune concurs. E prima dată când participăm la un reality show și ne dorim mult să ne descoperiți exact așa cum suntem în viața de zi cu zi. Noi suntem the badass couple așa că să înceapă America Express”, au declarat Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

Cine sunt concurenții de la America Express sezonul 6. Acestea sunt cele 9 perechi care pleacă pe Drumul Soarelui