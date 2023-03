Andreea Antonescu, despre numele ales pentru fetița ei: „O reprezintă 100%”. Ce emoții a avut înainte de naștere

Andreea Antonescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale de când a adus pe lume a doua fetiță. Artista și-a demnostrat carcaterul puternic și profesionalismul în America Express, ea mergând departe în competiție deși era însărcinată. Ce-i drept, nu știa că este însărcinată, însă când a ajuns acasă și a aflat, și-a dat seama cât de puternică este.

Andreea Antonescu, sarcină cu emoții: „Am făcut toate analizele de pe fața pământului”

Invitată la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, Andreea Antonescu a mărturisit că a stat cu inima strânsă până când și-a văzut fetița în ecografii. A ales deja și numele pentru fetița ei, însă nu vrea să le spună public încă.

„Am avut emoții foarte mari până am văzut fetița. Am făcut toate analizele de pe fața pământului și în fiecare zi de la Dumnezeu îi mulțumesc pentru această minune de fetiță. Nu am arătat-o. E o superbitate. Nu e nici numele public, sunt două prenume și unul dintre ele o reprezintă 100%. Fetița este minunată. Ne ajută mama lui Victor și suntem norocoși din punctul ăsta de vedere” a declarat Andreea Antonescu la Xtra Night Show.

Întrebată fiind dacă ar mai fi mers mai departe în competiție dacă ar fi aflat că este însărcinată, Andreea Antonescu a spus că cel mai probabil nu ar fi dat înapoi.

Andreea Antonescu, despre coalițiile din competiție: „Am senzația că luăm ideea asta un pic cam în serios”

Cu toate că au declarat chiar ele că au făcut o „bisericuță”, acum, Andreea Antonescu spune că afirmația aceasta este luată prea în serios. Artista a explicat că cei pe care i-au protejat în emisiune, sunt oameni pe care îi cunosc de foarte multă vreme.

„Am senzația că luăm ideea asta un pic cam în serios. Noi am avut afinitățile noastre încă de la început. Cu Puya ne cunoștem de o viață, am crescut împreună. Bordea și Cortea, doi băieți pe care nu ai cum să nu-i iubești, ne cunoșteam cu Bordea. Joaquin și Buta, la fel, ne cunoaștem de multă vreme. Pe Buta îl cunoaștem de o viață și este un om p e care amândouă îl venerăm. Erau afinitățile astea. La un moment dat urma fiecare pe rând să plece. Dacă te-ai duce acolo, ai vedea că ce vezi acasă e 20-30% din ce se întâmplă acolo, poate chiar mai puțin. La început sunt foarte multe echipe. Dar experiența, tare”, a mai spus Andreea Antonescu.

Andreea a mărturisit că nu s-ar mai duce în America Express.

În cadrul aceleași emisiunii, Andreea Antonescu a povestit și despre emoțiile pe care le-a resimțit în timp ce Irina Fodor a citit scrisorile concurenților.

„Ne-am emoționat, noi am plâns în momentul în care am auzit cuvintele Andreei și ea a început să plângă. La mine, nici nu pot să zic că au fost niște cuvinte. Ne-am dat drumul la suflet. I le-am mai spus ei. Era și o altă situație, venisem după o perioadă grea, nu am mai petrecut atât de mult timp împreună de peste 20 de ani. În momentul în care am auzit cuvintele pe care ni le-am dat una alteia, practic ăla a fost. A fost un moment emoționant. Eram conștientă că după o perioadă atât de lungă, am ajuns iar împreună, să stăm atât de mult timp, poate chiar mai mult decât în perioada Andre. Deși am reușit trupa, eram fiecare cu ale ei”, a mai spus Andreea Antonescu la Xtra Night Show, potrivit Antena Stars.