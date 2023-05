Iulia Albu, prima reacție după ce s-a anunțat participarea sa la America Express alături de iubit: „Nu sunteți pregătiți”

Iulia Albu a acceptat provocarea de a pleca pe Drumul Soarelui de la America Express și spune că nici nu putea oferi un alt răspuns. În trecut, ea a mai participat la Asia Express în calitate de invitat special și spune că a prins gustul competiției încă de atunci. A ales să plece în aventura de pe continentul american alături de iubitul ei, Mike și spune că abia așteaptă să se confrunte cu provocările de pe Drumul Soarelui.

Iulia Albu, prima reacție după ce și-a anunțat participarea la America Express

Iulia Albu este o prezență constantă în mediul online și nu putea să nu împărtășească și cu urmăritorii ei vestea cea mare. Criticul de modă a scris un mesaj plin de emoție, iar urmăritorii s-au bucurat nespus că vor vedea o altfel de Iulia Albu în acest format tv. Mai mult, vom face cunoștință și cu iubitul ei.

„Este oficial #teamMAIIA America Express începe ACUM! El este Mike si, chiar dacă îmi cânta la vioara nu întotdeauna îmi cânta si in struna. My Partner in craziness and life ❤️. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmeaza”, a scris Iulia Albu în mediul online.

„Geniala ideea! Îmi place mult. Bravo Iulia!”, „cei mai tari”, „În sfârșit…..abia așteptam”, „Moama, abia aștept!!!! Sper sa rezistați cat mai mult în emisiune, poate chiar și până la final!”, au fost câteva dintre comentariile scrise de internauți. Din secțiunea de comentarii nu a lipsit nici celebrul Messe Silviu care le răspunde vedetelor prin comentarii pline de haz.

„Ma bucur pt voi chiar daca cu un oci rid cu altu pling pina la urma va tin pumni strinsi sa cistigati”, a scris Messe Silviu la postarea Iuliei Albu.

Iulia Albu și iubitul ei Mike, despre provocarea America Express, sezonul șase

Iulia Albu va porni pe Drumul Soarelui alături de Mike, cel care îi este sprjin și în viața de zi cu zi. Spune că nu este pregătită pentru ce va urma, dar cu siguranță se va bucura din plin de experiență.

„America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE “DA”! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine. Suntem aici pentru EXPERIENȚA COMPLETĂ!”, a povestit Iulia Albu despre cum a primit provocarea America Express.

Mike, iubitul ei, pe de altă parte, spune că nu avea cum să nu o însoțească pe iubita lui în aventura vieții.

„Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți in America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. In fond, nu aveam cum sa o las singura in aceasta aventura. Iulia este curajoasa si determinata DAR, la finalul zilei este ca un copil mic care are nevoie constanta de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Si cu mine, aparent!”, a spus Mike.