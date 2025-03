X Factor, sezonul 11, 9 martie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în a șaptea ediție. Momentele se văd în AntenaPLAY

În ediția a șapteaa emisiunii X Factor sezonul 11, pe scenă au urcat numeroase voci impresionante și concurenți cu povești de viață incredibile. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 9 martie 2025 a emisiunii X Factor 2025.

În ediția a treia a emisiunii X Factor sezonul 11, din 9 martie 2025, numeroși concurenți au urcat pe scenă și au încercat să își învingă emoțiile și să demonstreze că au tot ce le trebuie pentru a deveni staruri!

Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga au analizat atent fiecare moment artistic și au decis cine are și ce nu are factorul X! Descoperă ce s-a întâmplat în cea de-a șaptea ediție a show-ului de la Antena 1.

X Factor, sezonul 11, 9 martie2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în ediția a șaptea

Primele care au urcat pe scenă în cea de-a șaptea ediție au fost Caro și Ștefi din trupa B&B. Fetele din Cluj au o imensă pasiune pentru muzică și au decis să urce pe scena X Factor pentru a demonstra că au talent din plin. În vârstă de 14 și 15 ani, acestea au avut mari emoții atunci când au urcat pe scenă, dar apoi au reușit să le învingă și să cânte cu multă forță. Cu piesa „Give It Up”, acestea au reușit să capteze atenția juraților și publicului.

„E cute overall. Dacă e separat, cântatul merge. Împreună încă nu v-ați găsit lipiciul, trebuie să vă armonizați”, a fost de părere Marius Moga.

Totuși, acestea au primit șansa de a merge mai departe, în bootcampul X Factor sezonul 11.

Al doilea concurent urcat pe scenă a fost „Omul cu mustață”, pe numele său real Bogdan Ungureanu. Lucra ca barista atunci când a realizat că vrea să facă frizerie. S-a apucat de cursuri și acum crede că meseria de frizer i se potrivește de minune. Deși a fost „teroarea străzii” încă de mic, acesta a găsit în box un refugiu. Azi, el spune că este opusul persoanei care era din trecut.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a cântat o piesă rap în limba română. La final a primit și verdictul: cu doi de DA și doi de NU, acesta nu a primit șansa de a merge mai departe în bootcampul X Factor 2025.

Citește și: X Factor sezonul 11, 2 martie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în a șasea ediție. Momentele integrale sunt în AntenaPLAY

O concurentă care i-a impresionat pe jurați a fost Mocăniță Alexia, în vârstă de 19 ani, venită din Galați. Aceasta a spus că studiază muzica și actoria simultan, deși a fost admisă și la Drept. Deși părinții și-ar fi dorit să urmeze acest drum, tânăra a ales arta. Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a ales să cânte un cântec fado numit „Cancao Do Mar”. Forța vocii sale a impresionat. Tânăra a primit și laude, dar și observații, dar apoi a urmat verdictul ce i-a adus un val uriaș de bucurie: cu patru de DA, tânăra a mers mai departe, spre marea bucurie a părinților săi, care nu și-au mai putut stăpâni lacrimile de emoție.

Silvia Popa a urcat pe scena X Factor extrem de încrezătoare și a spus că își dorește să își facă o carieră în muzică, lucru la care a început să lucreze. Spune că a făcut un liceu de muzică, apoi s-a transferat la un liceu teoretic, și-a vândut tobele, dar nu a încetat niciodată să iubească muzica. A renunțat să mai fie coordonator de postproducție, iar acum visează să își exprime latura artistică. Încă de la primele note, tânăra a reușit să o fascineze pe Delia. La final, Silvia Popa a stârnit numeroase discuții contradictorii la masa juraților.

„Ești mega specială, mega diferită de tot ceea ce ține de concursuri în general”, a zis Delia la final.

Cu trei de DA, tânăra a trecut mai departe, în bootcampul sezonului 11 al emisiunii X Factor.

Al patrulea concurent urcat pe scenă a fost austriacul Novak Helmuth, care locuiește de 21 de ani în România, la Mediaș. A spus că de îndată ce a ajuns la noi în țară a simțit un puternic sentiment de familiaritate, lucru ce l-a determinat să se stabilească aici. De meserie este tehnician de amenajări interioare, dar spune că are o imensă pasiune pentru muzică. Toți au fost uimiți când acesta a început să cânte piesa „Unchain my heart”. Publicul a fost cucerit, dar nu și toți jurații, așa că acesta nu a primit șansa de a merge mai departe.

Următoarea concurentă urcată pe scena emisiunii X Factor 2025 a fost Cînța Cristina. În vârstă de 27 de ani, aceasta este din Negrești-Oaș, dar locuiește în Italia de când era mică, de la vârsta de 6 ani. Tânăra a dezvăluit faptul că este educatoare și că îi place mutl să lucreze cu cei mici. Părinții nu au încurajat-o pe drumul cu muzica, așa că a muncit mult pentru a-și putea permite și pentru a-și plăti singură cursurile de canto. Azi, părinții ei sunt mândri de ea. Ajunsă pe scena X Factor, aceasta a decis să arate tuturor că orice e posibil atunci când îți dorești cu adevărat. Tânăra a cântat piesa „Segni Sulla Pelle” și timbrul său special i-a făcut pe jurați să creadă că este vorba despre o italiancă adevărată.

„Wow, ce interpretare! Foarte personal totul! Ce emisie frumoasă și curată”, a zis Delia admirativ.

„Am avut senzația că văd un italian, care cântă în stilul ăla. Ai umplut scena cu personalitatea ta, ne-ai dat o stare, ai transmis ceva. Bravo!”, a zis Ștefan Bănică, impresionat.

Cu trei de DA, concurenta a mers mai departe în competiție.

Pe scena X Factor au urcat și artiștii trupei Heavy Rotation, care au ales să cânte piesa „S-a rupt lanțul de iubire”. La un moment dat, s-a cântat mai puțin cu vocea și mai mult din punct de vedere instrumental.

„Andrei, eu nu mi-am luat ochii de la tine”, a zis Ștefan Bănică.

O altă tânără care a urcat pe scenă a fost Andra Ivănuș. Aceasta a spus despre ea că este studentă, dar că în același timp este și manager de cafenea, lucru ce îi oferă prea puțin timp ca să cânte. Totuși, aceasta și-a făcut curaj să vină la X Factor 2025 și să cânte piesa „Something In The Way”.

„Bravo, felicitări! O voce foarte bună, o atitudine foarte bună, alegerea piesei foarte bună, bravo!”, a zis Delia, în ediția din 9 martie 2025.

„Cred că ar trebui să pleci de la cafenea și să investești mai mult în muzică”, a sfătuit-o Ștefan Bănică.

La final, concurenta a primit șansa de a merge mai departe în bootcamp, cu patru de DA.

Tot în ediția a șaptea a emisiunii X Factor 2025 am putut să o cunoaștem pe Nistor Ioana Mona din județul Buzău. Este coafeză de mulți ani, dar are o imensă pasiune pentru muzică. Aceasta a dezvăluit faptul că obișnuiește să cânte clientelor sale sau să le pună piesele interpretate de ea. Ca să îi impresioneze pe jurați, femeia a ales să cânte celebra melodie „Cartierul meu cântă rock”. La final, aceasta a spus că este fan Laura Stoica și chiar obișnuiește să asculte piesele sale atunci când merge cu motorul, detaliu ce i-a surprins pe jurați.

La final, aceasta a primit doi de DA și doi de NU.

Tot în ediția a șaptea a emisiunii X Factor 2025 am putut să îl cunoaștem pe George Radu, în vârstă de 23 de ani, care a ales să se mute de la Constanța la București pentru a-și urma visul de a face muzică. A spus juraților că face muzică de la 4 ani și că nu se vede făcând altceva. Tânărul a ales să interpreteze piesa „Alienated”. Vocea deosebită a tânărului i-a impresionat pe jurații care i-au dat șansa de a merge mai departe, în bootcampul X Factor sezonul 11.

„Ești una dintre revelațiile acestei seri și te vreau în echipa mare”, i-a zis Ștefan Bănică.

„Avem de-a face cu un profesionist. A sunat minunat, a fost superb”, a zis Delia.

Daniel Tudor (28 de ani, Timișoara) și-a dezvăluit emoționanta poveste de viață și a spus că se consideră artist stradal. Deși a trecut prin numeroase situații dificile, acesta și-a păstrat optimismul. Fiindcă să fie artist stradal nu îi aduce un venit constant, acesta lucrează la terasa deținută de părinții iubitei sale. Ca să îi impresioneze pe jurați, tânărul a ales să interpreteze piesa „Can`t Stumble”.

Un alt moment cu adevărat deosebit din ediția din 9 martie 2025 a fost cel oferit de Răzvan Ionescu. În vârstă de 27 de ani, acesta este din Dorohoi, dar s-a stabilit de mulți ani în Italia, cu familia. Acolo, tânărul care suferă de spectru autist a absolvit facultatea și s-a aflat despre el faptul că vorbește patru limbi.

„Pentru mine muzica a fost o terapie pentru că persoanele cu dizabilități ca mine, eu am spectru autistic, muzica e terapie. Acum 17 ani am descoperit că am autism. În România, în 2000, nu se vorbea despre asta. Bunica oferea bomboane copiilor să se joace cu mine. Copiii mă băteau, mă făceau creier de găină. Profesoara, în loc să mă ajute să mă includă în colectiv, mă punea să stau deoparte. A fost greu”, a zis tânărul, care a început o viață nouă în Italia, acolo unde și-a găsit un loc în societate, în școli și la facultate.

Azi, el trage un semnal de alarmă și își dorește ca România să își schimbe atitudinea față de persoanele cu spectru autistic. Prin venirea lui la emisiune, el a dorit să arate că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești cu adevărat. În fața juraților, acesta a ales să cânte piesa „Imagine” a celebrului John Lennon.

Momentul său a fost unul extrem de special și foarte apreciat de jurați.

Tot în ediția din 9 martie 2025 a emisiunii X Factor am putut s-o cunoaștem pe Timea Csaszar care a ales să cânte piesa „This Is The Life”. Deși a avut ceva emoții, momentul artistic a fost unul ce a atras atenția publicului. Ca să îi convingă pe jurați, aceasta a fost pusă să cânte încă o melodie, complet diferită de prima. La final, aceasta a primit șansa de a merge în bootcamp.

Un moment cu adevărat deosebit al ediției a fost atunci când pe scenă a urcat tenorul Bogdan Mihai, fostul coleg de școală al Deliei. Am aflat despre el că a cântat pe marile scene ale lumii, ca cea din Montreal sau cea din Beijing, că a inaugurat opera din Dubai cu Placindo Domingo, că a cântat cu Lara Fabian. La X Factor, tenorul Bogdan Mihai a ales să cânte piesa „All By Myself”. La final, acesta a dezvăluit detalii despre Delia și a primit șansa de a merge mai departe în bootcampul X Factor.

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică – aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații, în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.