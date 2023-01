De ce a murit fratele lui Puya. Declarații emoționante la America Express: „Mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata”

Puya s-a emoționat în prima ediție America Express și a vorbit despre unul dintre cele mai drureroase momente din viața sa. Unul dintre frații săi a fost găsit mort în urmă cu mai mulți ani în casa sa din Italia.

Fratele lui Puya a murit în urmă cu mai mulți ani. Care a fost cauza morții

Alexandru Gărdescu, fratele lui Puya, a fost găsit mort în locuința sa din Italia, în 2012. Bărbatul lucra la un service auto, iar autoritățile au suspectat la vremea aceea că ar fi vorba despre o supradoză. Cu toate acestea, cei din jurul lui nu știau dacă fratele lui Puya este sau nu consumator de droguri. Cei care au alertat carabinierii au fost colegii de serviciu care s-au îngrijorat că acesta nu mai vine la muncă.

Moartea fratelui său a fost una dintre cele mai grele lecții pentru Puya, fapt pe care l-a mărturisit și într-un interviu pentru Antena Stars, dar și în emisiunea America Express de la Antena 1.

„El era în Italia, lucra acolo și la un moment dat m-a sunat cineva și mi-a zis că fratele meu nu mai e. Ăla a fost un moment de răscruce, mi-am dat seama că toată alergătura cu spectacolele nu merită. Uneori suna și nu puteam să îi răspund, mi-a părut foarte rău de momentele pe care le-am pierdut. Putea avea probleme și nu avea cui să i le spună", a mărturisit Puya la Antena Stars.

Cea mai mare frică a lui Puya, dezvăluită la America Express

America Express a debutat duminică seara cu emoții la cote înalte pentru concurenți. Aceștia au fost nevoiți să caute obiecte specifice unui ritual șamanic, dar și să vorbească sincer despre cele mai mari frici ale lor.

În momentul în care concurenții au fost provocați să scrie care sunt cele mai mari frici ale lor, Puya a avut un moment de vulnerabilitate în care a dezvăluit că îi este teamă să nu i se întâmple ceva rău. Și-a amintit de suferința prin care au trecut părinții când și-au îngropat copilul, iar acum, artistul recunoaște că a rămas cu traume.

Puya: Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic.

Melinda: Doamne ferește.

Puya: Păi vezi? De asta am pus-o acolo.