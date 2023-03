Jurnal de călătorie | America Express. Realitatea de dincolo de camerele de filmat, impresii la cald în Marea Finală.

O poveste plină de suspans, momente de panică și lacrimi de bucurie a fost „depănată” împreună cu telespectatorii duminică seara, în Finala America Express - Drumul Aurului. Două echipe ca două mingi de foc s-au întrecut pe un traseu care le-a activat toate simțurile și toate circuitele în lupta pentru trofeul care le-a încununat strădania.

Ușor? Deloc! Periculos? Puțin spus! Dar iată-ne la finalul acestei călătorii care ne-a dus în celălalt capăt al lumii și ne-a deschis în fața ochilor povești de viață și o altă lume, care pentru noi este doar o „realitate" a filmelor de acțiune. Nu și pentru locuitorii de acolo, care zi de zi trăiesc într-un tumult greu de descris și într-o cursă a supraviețuirii printre carteluri însetate.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea pleacă acasă cu premiul, în vreme ce Andreea Antonescu și Andreea Bălan au primit cununi de laude pentru parcursul impresionant pe care l-au avut de-a lungul sezonului 5.

Finala America Express 2023. Realitatea de dincolo de camerele de filmat - Cum au trăit experiența de pe Drumul Aurului Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Bălan și Andreea Antonescu

Dar „testul" America Express nu a fost deloc ușor! Câștigătorii pe care i-a aplaudat o țară întreagă au avut de gând să renunțe din prima zi: „În prima zi am vrut să renunț!”, spune Cătălin Bordea

„Și stăteam amândoi în pat seara și am avut o criză de râs. Am zis a doua zi când eram odihniți <<nu, nu mai putem>>. În prima zi am zis <<nu există așa ceva>>”, a spus Nelu Cortea.

„Cu un ochi râdem și ne bucurăm pentru Bordea și Cortea, pe care noi i-am susținut toată competiția și am format această alianță și cu un ochi plângem că am ajuns în Finală și na, dacă tot ai ajuns în Finală, ne-am fi dorit să câștigăm.

Azi am tras foarte, foarte tare și ne pare rău că nu am câștigat, suntem competitive, dar în același timp ne bucurăm pentru ei foarte mult”, spune Andreea Bălan.

„Am dat tot ce am putut, ne-am depășit propriile limite cu mult și în special astăzi am încercat să depășim tot! La un moment dat, în parc, când era în căutări de cheie m-au copleșit toate emoțiile și acum, pe drumul ăsta de urcat, mi-au trecut prin față toate momentele și am avut flashuri cu întâmplări de aici, cât de dedicate am fost”, a spus Andreea Antonescu.

„Ne-am dorit să le facem mândre pe fetițele noastre și pe oamenii care ne iubesc”, spune cu lacrimi în ochi Andreea Bălan.

„Ne-am dorit o luptă corectă, ne-am dorit o luptă cu cei mai buni”, spune Andreea Antonescu.

„Cu cei mai buni, ei au fost cei mai buni. Puteam să-i votăm să fie eliminați mai devreme, dar noi i-am susținut, să ajungem cu ei în finală. Ne-am dorit o luptă cu ei în finală”, spune Andreea Bălan.

„Întotdeauna ne-am dorit să luptăm și să concurăm cu cei mai buni. Asta am făcut și suntem mândre”, spune Andreea Antonescu.

„Relația noastră s-a sudat! Ne-am dat seama că dincolo de orice, poate am și avut dubii la un moment dat de-a lungul vieții, ne avem una pe cealaltă”, spune Andreea Antonescu.

„Astăzi, în Finală, am avut o energie cum nu am avut tot sezonul. Eram obosit, rău!”, spune Nelu Cortea.

„Fiecare persoană pe care noi am cunoscut-o aici, cu povestea ei, ne-a împlinit, ne-a schimbat, ne-a făcut să apreciem mai mult viața pe care noi o avem acasă. Să fim mai umile, mai recunoscătoare. Faza este că, noi fiind cunoscute de mici și fiind în lumina reflectoarelor de mici toate punctele noastre de reper și tot universul nostru sunt diferite față de a ale unui om care poate a cunoscut celebritatea mai târziu sau nu este celebru. De asta noi suntem uneori poate diferite și avem reacții diferite în anumite momente sau poate am făcut anumite greșeli, dar aici fiind necunoscute am trăit practic ca un om normal, ca un om umil, ca un om care nu are nimic și care are nevoie de semenii lui, de ajutorul altor oameni și am învățat să cerem ajutor, am trecut peste multe bariere”, spune Andreea Bălan.

„M-am văzut în retrovizoare, am ochii de nebun! Când am văzut-o pe Livia, mi s-au tăiat picioarele”, spune Cătălin Bordea.

