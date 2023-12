Alexia Eram, dezvăluiri despre viața amoroasă de dinainte să-l întâlnească pe Mario Fresh: ”Am mai avut iubiți”

Alexia Eram a discutat cu sinceritate despre viața sa amoroasă. Ea a dezvăluit detalii neștiute până acum.

Alexia Eram are o relație de 7 ani cu Mario Fresh. Cei doi se afișează mereu împreună, însă preferă să fie un cuplu discret.

Înainte să fie împreună cu artistul, concurenta de la America Express spune că a mai avut relații. Nimic serios, însă, ci doar legături platonice.

Citește și: Ce salariu are Alexia Eram la revistă. Câți bani îi intră în conturi pe lângă cei pe care îi câștigă din online

Alexia Eram, dezvăluiri despre viața amoroasă înainte să-l întâlnească pe Mario Fresh: ”Am mai avut iubiți”

În podcastul lui Andrei Niculae, Alexia Eram a povestit despre viața sa amoroasă. Ea susține că își dorește să-și petreacă toată viața alături de Mario Fresh. Momentan nu se gândește la căsătorie, însă ar fi pe placul ei să fie logodiți.

”Da (n.r. mi-a mai plăcut de cineva). Când eram mică am mai avut... Nu se compară. Și înainte să fiu cu Mario am fost cu un băiat jumătate de an, 3 luni, 4 luni, na. Eu cu Mario ne-am combinat când aveam 16 ani. Na, între 14 și 16 ani am mai avut iubiți. Nu serios, Mario este prima relație serioasă”, a afirmat Alexia în podcastul DRIVE-IN with Andrei Niculae.

Gazda a dezvăluit că Alexia i-a spus că-și dorește să fie toată viața cu un singur bărbat. ”Cred că pur și simplu depinde de fiecare persoană. În momentul în care tu ești cu un om și te simți bine cu acel om, de ce ai vrea să experimentezi. Ce să experimentezi dacă tu ești bine cu acel om și poți să experimentezi ce vrei cu un singur om. Cred că depinde de fiecare persoană. Nu judec pe nimeni. Dacă cineva vrea să aibă mai multe experiențe, go ahead. Eu personal așa sunt. Eu dacă sunt bine, și sunt foarte bine cu Mario și ne iubim foarte mult, nu am de ce să caut în altă parte”, a explicat ea.

Citește și: Cum arăta Giulia Anghelescu la începutul carierei, când nu avea operații estetice. Imagini rare cu concurenta America Express

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine sunt concurenții de la America Express: Drumul Soarelui 2023. Nouă perechi/echipe pleacă în aventura vieții lor

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.