Giulia Anghelescu este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi. Concurenta de la America Express are o carieră de aproape trei decenii, timp în care a lansat mai multe hit-uri.

Giulia Anghelescu avea șase ani când a pășit prima dată pe o scenă. Se întâmpla la spectacolul pentru copii Tip Top. Mai târziu, lansa prima casetă cu melodii și devenea parte din trupa Candy, alături de Serena și Monica Andrei.

Cum arăta Giulia Anghelescu la începutul carierei, când nu avea operații estetice. Imagini rare cu concurenta America Express

De atunci, cariera Giuliei a continuat, bifând multe reușite. Artista a scos mai multe hit-uri și, ca orice persoană publică, s-a îngrijit de aspectul ei fizic.

Astfel, de-a lungul anilor, Giulia a recurs la câteva schimbări fizice. Mai exact, concurenta America Express a intrat în cabinetul medicului estetician și este foarte mândră de rezultate. Giulia recurs la operația de rinoplastie și la o augmentare mamară.

Decizia de a își face îmbunătățiri a venit după ce a devenit mamă. La vârsta de 38 de ani, cântăreața arată impecabil.

„Sunt extrem de cameleonică, îmi place să mă joc cu stilul, să descopăr lucruri noi. Orice m-a provocat am făcut! Am făcut o rinoplastie – pentru că aveam deviaţie de sept din cauza unui accident la schi, din copilărie – şi o augmentare mamară, după cele două sarcini şi alăptări. Mi-am zis că vreau să ajung la cea mai bună versiune a mea până la 40 de ani. Nu am făcut schimbări majore cu operaţiile astea estetice şi mi le-am asumat. Acum sunt extrem de fericită cu mine fizic, psihic, emoţional', a declarat cântăreața pentru Ok Magazine.

Iată cum arăta Giulia la începutul carierei sale:

Cine sunt concurenții de la America Express: Drumul Soarelui 2023. Nouă perechi/echipe pleacă în aventura vieții lor

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

