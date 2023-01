America Express, 18 ianuarie 2023. Ce a enervat-o peste măsură pe Bruja. Concurenta nu a mai ținut cont de nimic

Lupta a fost una aprigă în cursa pentru ultima șansă de la America Express - Drumul Aurului. Jean și Dinu Gavril, Bruja și Pufeh, Bie Adam și mama ei au scos toate strategiile din dotare pentru a nu pleca acasă.

Competiția a fost una strânsă între cele trei echipe, iar probele au fost de-a dreptul neașteptate. Adrenalina, tensiunile și presiunea s-au simțit la cote maxime în rândul concurenților, pe străzile din Mexic.

Nervii au fost nelipsiți din ediția 4 a reality show-ului. Bruja s-a enervat peste măsură la proba în care a fost nevoită să numere arcadele apeductului din Queretaro și să umfle atâtea baloane câte arcade a numărat.

Bruja, reacție nervoasă la America Express - Drumul Aurului de pe 18 ianuarie 2023

Bruja s-a enervat la culme și n-a mai ținut cont de nimic când a văzut că celelalte două echipe sunt înainte ei la probă. Concurenta a fost la un pas să renunțe la joc, însă Pufeh a avut grijă să o calmeze.

„N-are cum să mai facem ceva, m-am enervat extraordinar de tare, am zis că mor de nervi! Nu mai știam cum să fac. Am luat-o razna! Am zis că nu mai fac nimic, am cedat nervos. Nu merge nimic bine”, a mărturisit tânăra.

„Nu mai aveam loc de ei pentru că ei oricum foloseau toți oamenii de acolo să le umfle baloanele”, a mai adăugat ea.

Tot în ediția de pe 18 ianuarie 2023, concurenții au aflat că „pârțul călugăriței” este un sortiment de ciocolată foarte cunoscut în Mexic.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.