America Express, 22 februarie 2023. Cătălin Scărlătescu, probleme de sănătate în timpul unei probe solicitante. Ce a pățit

La prima probă din cursa pentru ultima șansă, cele trei echipe au ajuns într-o ipostază în care nu s-ar fi imaginat. Pentru început, au avut de găsit găsească o doamnă pe care să o ajute să ducă rufele la spălat, într-un sac purtat pe cap.

La spălătorie ei au avut de căutat în sacoșa cu rufe murdare pe care au cărat-o nouă tricouri care trebuie bine spălate pentru a se vedea literele de pe ele și a afla astfel următoarea destinație Provocearea, însă, și presiunea cursei au făcut și primele „victime”

Concurenții au început să spele rufele în stiul tradițional guatemalez. La scurt timp, a apărut și primul confict într-una dintre echipele care se află în cursă. Pentru că aveau un singur vas cu care să ia apă, ei erau nevoiți să îl împartă, iar acesta a fost mărul discordiei în echipa Bordea - Cortea.

„I-am zis de 15 ori: dă-mi ăla, dă-mi ășa”, a povestit Cortea.

„Mă agita atât de tare, încât la un moment un moment dat i-am aruncat lighenașul. A fost prima oară în viața mea când l-am văzut așa. Ne cunoaștem de 8 ani, dar a fost prima dată”, a dezvăluit Bordea.

Și Cătălin Scărlătescu a trecut printr-un moment greu chiar de la prima misiune. În timp ce spăla tricourile, acestuia i s-a făcut rău și a fost neovit să se așeze. Medicul a intervenit imediat, însă concurentul a spuns că are nevoie doar de câteva clipe de respiro.

Dintr-un colț, a început să o strige pe Doina să îi ducă niște apă. „Ce ai, ți-e rău?”, l-a întrebat ea îngrijorată.

„La cât am frecat eu, la cat am stat cu capul în jos, la un moment dat, blanc. M-a luat amețeala cât am stat cu capul în jos. Am spălat tricoul ăla cu lacrimi. Transpiram, curgeau apele pe mine”, a adăugat el.

