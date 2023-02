America Express, 22 februarie 2023. Ce echipe intră în cursa pentru ultima șansă. Votul a rupt o alianță. „Avem o înțelegere”

Concurenții s-au strâns la careu pentru încă de la primele ore ale dimineții pentru a afla clasamentul zilei anterioare. Irina Fodor a anunțat cele două echipe care au ajuns pe ultimele locuri la ea și care automat, au intrat la cursa pentru ultima șansă și a urmat un vot cu emoții.

Acum că rândurile s-au strâns, echipele au avut de ales între mai puțin concurenți, iar alegerile lor au dat peste peste cap multe planuri și au rupt alianțe.

Irina Fodor a anunțat că întrecerea din această ediție va fi una aprigă, fiecare misiune devenind și mai grea sub amenințarea vulturului roșu.

În ordinea în care au terminat cursa, după frații Gavril, podiumul a fost completat de Puya și Melinda și Bordea și Cortea.

Pe locul patru au fost Bie și Mikey, urmați de Ovidiu și Joaquin, iar pe ultimul loc s-a clasat echipa formată din Scărlătescu și Doina, acestea fiind și primele două echipe care intră la cursa pentru ultima șansă.

A urmat momentul votului, atunci când concurenții au avut ocazia de a alege ce-a de-a treia echipă care intră în cursă. Bordea și Cortea au primit cele mai multe voturi și astfel au fost date peste cap multe alianțe.

Puya și Melinda au fost primii care i-au votat, întorcându-le „favoarea” de la cursa trecută, iar cel de-al doilea vot a venit din partea lui Bie și mamei sale pentru că sunt o echipă puternică, la fel și Cortea și Bordea.

Cu toate acestea, „lovitura” finală a venit chiar din partea unei echipe cu care se aflau în aceeași „bisericuță”. Dacă Andreea Bălan și Andreea Antonescu au dat votul lor către Bie și mama ei, Jean și Dinu au ales Bordea și Cortea, oricât au încercat fetele de la Andre să îi influețeze.

„De ce? Înțeleg, e un concurs, dar noi am vorbit o treabă, am stabilit că avem o înțelegere. Am vorbit că nu ne votăm până nu mai avem ce face. M-a dezamăgit. Nimeni nu a văzut-o venind. Bălanca s-a supărat mai tare decât atunci când am votat-o pe ea”, a fost reacția lui Bordea și Cortea, în timpul careului extrem de tensionat.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.