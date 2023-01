America Express, 23 ianuarie 2023. Andreea Antonescu, dezvăluiri despre moartea tatălui ei, managerul trupei Andre. Ce regretă

În ediția 6 din 23 ianuarie 2023, concurenții America Express au creat un altar pentru persoanele dragi care nu mai sunt în viață. Astfel, aceștia au rememorat evenimente importante din viața lor și au povestit, cu ochii în lacrimi, despre cele mai grele momente prin care au trecut.

Când a desfăcut cutia dată de Irina Fodor, Andreea Antonescu a zărit o fotografie cu răposatul ei tată, care i-a adus amintiri dureroase și a izbucnit instant în plâns.

Ce a spus Andreea Antonescu la America Express despre moartea tatălui ei. Artista a povestit printre lacrimi cel mai greu moment

Andreea Antonescu a izbucnit în plâns în primele secunde după ce a văzut imaginea cu poză cu tatăl ei decedat, care pentru un timp, a fost și managerul trupei Andre.

„Nu mă așteptam o secundă la așa ceva și a fost o încărcătură foarte puternică. Faptul că eu eram certată cu el în momentul ăla, e lucrul pe care îl regret cel mai tare”, a mărturisit concurenta America Express cu durere în glas.

„Atunci am învățat să îi zic oricui există în viața mea cât reprezintă pentru mine. De multe ori m-am întrebat, când mă opream și mă uitam în sus: Oare el e mândru acolo unde e?”, a mai adăugat aceasta.

De asemenea și Andreea Bălan care a primit o poză cu bunicile ei, a fost mișcată de poza primită de coechipiera ei. „Și eu am fost șocată pentru că îl știam pe domnul Antonescu. El a fost mangerul trupei și am trăit, am călătorit împreună patru ani”, a dezvăluit artista.

